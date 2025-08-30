इंटरनेशनल क्रिकेट में इस क्रिकेटर ने किए हैं सबसे ज्यादा रन आउट, रन चुराने से पहले भी 100 बार सोचते थे बल्लेबाज
इंटरनेशनल क्रिकेट में इस क्रिकेटर ने किए हैं सबसे ज्यादा रन आउट, रन चुराने से पहले भी 100 बार सोचते थे बल्लेबाज

Unique Cricket Records: दुनिया के 5 सबसे सफल और खतरनाक फील्डर्स ऐसे हैं, जिनके रिकॉर्ड्स और कारनामों का वर्ल्ड क्रिकेट में जबरदस्त डंका बजता है. जब ये महान फील्डर्स क्रिकेट के मैदान पर फील्डिंग के लिए खड़े होते तो विरोधी टीम के बल्लेबाजों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता था. आज हम आपको बताएंगे उन 5 महान फील्डर्स के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन आउट किए हैं.

Aug 30, 2025
1. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 80 रन आउट किए हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. रिकी पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,483 रन बनाए हैं, जिसमें 71 शतक और 146 अर्धशतक शामिल हैं.

2. जोंटी रोड्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व धाकड़ क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 68 रन आउट किए हैं. जोंटी रोड्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 8467 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 50 अर्धशतक शामिल हैं.

3. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)

श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 63 रन आउट किए हैं. सनथ जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21032 रन बनाए हैं, जिसमें 42 शतक और 103 अर्धशतक शामिल हैं.

4. तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)

श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 57 रन आउट किए हैं. तिलकरत्ने दिलशान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 17,671 रन बनाए हैं, जिसमें 39 शतक और 83 अर्धशतक शामिल हैं.

5. स्टीव वॉ (ऑस्ट्रलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 48 रन आउट किए हैं. स्टीव वॉ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,496 रन बनाए हैं, जिसमें 35 शतक और 95 अर्धशतक शामिल हैं.

6. युवराज सिंह (भारत)

भारत के पूर्व धाकड़ क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 46 रन आउट किए हैं. युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,778 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 71 अर्धशतक शामिल हैं.

7. हर्शल गिब्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 43 रन आउट किए हैं और वह इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. हर्शल गिब्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 14661 रन बनाए हैं, जिसमें 35 शतक और 66 अर्धशतक शामिल हैं.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

cricket

