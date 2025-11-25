25 शतक, 3 डबल सेंचुरी.. कोहली नहीं, असली तबाही है ये बल्लेबाज, 5 साल में वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया है कोहराम

Advertisement
क्रिकेट जगत में आए दिन नए-नए नायाब रिकॉर्ड्स कायम होते रहते हैं. बीते सालों में टी20 क्रिकेट ने क्रिकेट जगत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. अब सभी खिलाड़ी आते ही लंबे-लंबे हिट जड़कर अपनी पारी को गोली की रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं साल 2020 से अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट मे सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले 3 तूफानी खिलाड़ियों के बारे में...

 

Nov 25, 2025
क्रिकेट जगत में आए दिन नए-नए नायाब रिकॉर्ड्स कायम होते रहते हैं. बीते सालों में टी20 क्रिकेट ने क्रिकेट जगत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. अब सभी खिलाड़ी आते ही लंबे-लंबे हिट जड़कर अपनी पारी को गोली की रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं. देखते ही देखते खिलाड़ी शतक ठोक देते हैं. क्रिकेट जगत में कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने बीते 5 सालों में अपने जबरदस्त विध्वंसक प्रदर्शन के दम पर वर्चस्व कायम किया है. यही नहीं उन्होंने अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन के दम पर एक ऐसी रिकॉर्डबुक में नाम दर्ज कराया है, जो की किसी भी बल्लेबाज के लिए सपने जैसा होता है. दरअसल, आज हम बात कर रहे हैं साल 2020 से अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट मे सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले 3 तूफानी खिलाड़ियों के बारे में...

जो रूट

नंबर 1 पर इस मामले में क्रिकेट जगत का सबसे खूंखार खिलाड़ी है. इस दिग्गज ने बीते 5 सालों में जो किया है वह हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक में दर्ज रहेगा. जो रूट ने साल 2020 से अभी तक पूरे क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा 25 शतक ठोकने का प्रचंड रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है. फिहलाल पूरे क्रिकेट जगत में वह सबसे नामी खिलाड़ी हैं. मौजूद एशेज सीरीज के पहले मैच में वह बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे, लेकिन बचे हुए मैचों में वह इस रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ाने के फिराक से मैदान पर उतरेंगे. देखना दिलचस्प होगा उनका क्या प्रदर्शन रहता है.

शुभमन गिल

आपको जानकर हैरान होगी लेकिन लिस्ट में नंबर 2 पर भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का नाम है. पिछले कुछ सालों में गिल ने टीम इंडिया के लिए कई बेहतरीन पारियां खेली है. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2020 से सबसे ज्यादा ठोकने के मामले गिल दूसरा नाम गिल का है. उन्होंने अभी तक 19 शतक जड़ने का प्रचंड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. रोहित शर्मा के कप्तानी से हटने के बाद गिल ने इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी के साथ-साथ बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सबके होश उड़ा दिए थे. उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर ही 4 शतक ठोक दिए थे.

बाबर आजम

लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर पाकिस्ताम के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम का नाम शुमार है. बाबर भले ही पिछले कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीते 5 सालों में जो प्रदर्शन किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा और हाल ही में उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा था. बता दें कि बाबर ने साल 2020 से अभी तक 17 शतक जड़ हैं. वह पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के सफलतम खिलाड़ियों में से एक हैं. 

