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तलाक हुआ तो कंगाल हो जाएंगे रोनाल्डो! भरने होंगे इतने करोड़, शादी से पहले ही ये 6 शर्तें रख चुकी हैं मंगेतर?

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जल्द मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ शादी करने वाले हैं. पिछले साल दोनों ने सगाई की थी. शादी की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों के बीच दोनों का मैरेज एग्रीमेंट भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके अनुसार अगर रोनाल्डो का तलाक हुआ तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:38 PM IST
तलाक हुआ तो कंगाल हो जाएंगे रोनाल्डो! भरने होंगे इतने करोड़, शादी से पहले ही ये 6 शर्तें रख चुकी हैं मंगेतर?
Image Credit: तलाक हुआ तो कंगाल हो जाएंगे रोनाल्डो, भरने होंगे इतने करोड़ (Instagram)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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