तलाक हुआ तो कंगाल हो जाएंगे रोनाल्डो! भरने होंगे इतने करोड़, शादी से पहले ही ये 6 शर्तें रख चुकी हैं मंगेतर?

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के कारण सुर्खियों में हैं. ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि रोनाल्डो जल्द मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ शादी करने वाले हैं. दोनों की शादी की तारीखों को लेकर चल रही अफवाहों के बीच रोनाल्डो-जॉर्जिना का शादी से पहले का एग्रीमेंट भी चर्चा का विषय है. जिसके तहत, अगर रोनाल्डो शादी के बाद जॉर्जिना से अलग होने का फैसला करते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी.
'द मिरर' के अनुसार, अगर रोनाल्डो कभी रोड्रिगेज से अलग होने का फैसला करते हैं, तो उन्हें अपनी भारी-भरकम संपत्ति में से एक बड़ी रकम देनी होगी. फिलहाल सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र से जुड़े रियल मैड्रिड के पूर्व स्टार लंबे समय से रोड्रिग्ज को डेट कर रहे हैं. 'पीपल' मैगजीन के अनुसार, उन्होंने पहली बार 2017 की शुरुआत में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था, जब वे ज्यूरिख में 'बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स' में साथ दिखे थे. उनके पांच बच्चे हैं.
स्पैनिश मीडिया आउटलेट मुंडो डिपोर्टिवो की रिपोर्ट के अनुसार, अगर तलाक या अलग होने की स्थिति बनती है, तो जॉर्जिना रोड्रिगेज को वित्तीय सहायता दी जाएगी. रोनाल्डो ने खुद इस एग्रीमेंट पर सहमति भी जताई है. शादी के लिए बनाए गए इस एग्रीमेंट के ये 6 शर्तें हैं.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले ही जॉर्जिना रोड्रिग्ज से शादी करने की अपनी योजना के बारे में बताया था. एक इंटरव्यू में मशहूर फुटबॉलर ने कहा, "मैं उससे शादी करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सही समय आ गया है. सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेरे बच्चों की मां है, बल्कि इसलिए भी कि वह वो इंसान है जिससे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं.'' बता दें कि रोनाल्डो के शादी के प्रपोजल के बाद पिछले साल इस कपल की सगाई हुई थी. जॉर्जिना रोड्रिगेज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर "हां, मैं मंजूर करती हूं" लिखकर अपनी खुशी जाहिर की थी.