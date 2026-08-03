तलाक हुआ तो कंगाल हो जाएंगे रोनाल्डो! भरने होंगे इतने करोड़, शादी से पहले ही ये 6 शर्तें रख चुकी हैं मंगेतर?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले ही जॉर्जिना रोड्रिग्ज से शादी करने की अपनी योजना के बारे में बताया था. एक इंटरव्यू में मशहूर फुटबॉलर ने कहा, "मैं उससे शादी करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सही समय आ गया है. सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेरे बच्चों की मां है, बल्कि इसलिए भी कि वह वो इंसान है जिससे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं.'' बता दें कि रोनाल्डो के शादी के प्रपोजल के बाद पिछले साल इस कपल की सगाई हुई थी. जॉर्जिना रोड्रिगेज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर "हां, मैं मंजूर करती हूं" लिखकर अपनी खुशी जाहिर की थी.