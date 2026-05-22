25 छक्के... 21 चौके और 295 रन, T20I में पहली बार बना असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, खूंखार बल्लेबाज का ऐतिहासिक कारनामा

दुनिया में एक बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. क्रोएशिया के 23 वर्षीय ओपनर कॉनर कैरोल ने पहली बार एक ऐतिहासिक कारनामा किया है. क्रोएशिया के ओपनर कॉनर कैरोल ने बल्ले से कहर बरपाते हुए T20I का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

T20I में पहली बार बना असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रोएशिया के ओपनर कॉनर कैरोल ने T20I करियर की पहली तीन पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. कॉनर कैरोल ने अपने T20I डेब्यू के बाद पहली तीन पारियों में 147.5 की औसत और 215.33 की स्ट्राइक रेट से 295 रन बनाए हैं. कॉनर कैरोल से पहले दुनिया में कोई भी बल्लेबाज अपने T20I डेब्यू के बाद पहली तीन पारियों में 295 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया था.

खूंखार बल्लेबाज का ऐतिहासिक कारनामा

कॉनर कैरोल ने अपने T20I डेब्यू के बाद पहली तीन पारियों में 137 गेंद का सामना करते हुए 295 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 150 रन रहा है. कॉनर कैरोल ने अभी तक 21 चौके और 25 छक्के लगाए हैं. कॉनर कैरोल ने फ्रांस के गुस्ताव मैककॉन को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम T20I डेब्यू के बाद पहली तीन पारियों में 286 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था.

Add Zee News as a Preferred Source

गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां

क्रोएशिया के ओपनर कॉनर कैरोल ने 17 मई 2026 को ICC T20 वर्ल्ड कप यूरोप सब-रीजनल क्वालीफायर A के पहले मैच में फ्रांस के खिलाफ T20I डेब्यू किया था. फ्रांस के खिलाफ इस मैच में क्रोएशिया के ओपनर कॉनर कैरोल ने 34 गेंद पर 71 रन की पारी खेली. स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगले मैच में भी उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 72 गेंदों पर शानदार 150 रन बनाए. इस पारी में कॉनर कैरोल ने 10 छक्के और 13 चौके ठोक डाले. क्रोएशिया के ओपनर कॉनर कैरोल ने 20 मई 2026 को अपने तीसरे T20I मैच में जर्सी टीम के खिलाफ 31 गेंदों पर 74 रन बनाए. इस पारी में कॉनर कैरोल ने 9 छक्के और 3 चौके ठोक डाले.