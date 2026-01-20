Advertisement
trendingNow13080235
Hindi Newsक्रिकेटगंभीर हाय-हाय..., आंखों के सामने कोच की हूटिंग कर रहे थे लोग, विराट कोहली को आया गुस्सा और फिर... VIDEO वायरल

'गंभीर हाय-हाय...', आंखों के सामने कोच की हूटिंग कर रहे थे लोग, विराट कोहली को आया गुस्सा और फिर... VIDEO वायरल

Fans Chants Gautam Gambhir Haaye Haaye: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में टीम इंडिया ने ODI में पहली बार हार का स्वाद चखा. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि जब फैंस गंभीर की हूटिंग कर रहे थे, तब वहां विराट कोहली भी मौजूद थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'गंभीर हाय-हाय' पर विराट कोहली का रिएक्शन वायरल
'गंभीर हाय-हाय' पर विराट कोहली का रिएक्शन वायरल

Fans Chants Gautam Gambhir Haaye Haaye: गौतम गंभीर की कोचिंग पर न्यूजीलैंड की टीम ने एक और बड़ा दाग लगा दिया है. 15 महीने पहले कीवियों ने 36 साल के सूखे का अंत करते हुए भारत को उनके घर पर टेस्ट में पटखनी दी थी और अब ब्लैक कैप्स ने पहली बार भारत की धरती पर ODI सीरीज भी जीत लिया. रविवार, 18 जनवरी को इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच को न्यूजीलैंड ने 41 रनों से जीतकर इतिहास रचा.

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में टीम इंडिया ने ODI में पहली बार हार का स्वाद चखा. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि जब फैंस गंभीर की हूटिंग कर रहे थे, तब वहां विराट कोहली भी मौजूद थे.

'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच हुए तीसरे ODI का है. इंदौर में मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन इवेंट का इंतजार कर रहे थे, तब स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस काफी गुस्से में दिखे. उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए नारे लगाए, ''गंभीर हाय-हाय.''

विराट कोहली को आया गुस्सा

मैदान पर सरेआम हेड कोच की बेइज्जती होते देख स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैरान हो गए. उन्होंने गुस्से में उन लोगों की तरफ देखा, जो ऐसी हरकत कर रहे थे. फिर कोहली ने बगल में खड़े केएल राहुल से कुछ कहा और अपने सिर पर हाथ भी रखा. उनके हाव-भाव से ऐसा लग रहा था, जैसे वो कोच के अपमान से बिल्कुल खुश नहीं हैं. जब फैंस ये नारेबाजी कर रहे थे तब गौतम गंभीर भी मैदान पर थे, उन्होंने एक नजर लोगों की तरफ देखा, लेकिन फिर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की.

गुवाहाटी में भी लगे थे ऐसे नारे

बता दें कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है. पिछले साल जब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, तब फैंस काफी गुस्से में थे. स्टेडियम में मौजूद कुछ लोगों ने 'गंभीर हाय-हाय' के नारे लगाए. बतौर हेड कोच गौतम गंभीर का सफर अभी तक अच्छा नहीं रहा है. हैरानी की बात ये है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें भारत में आकर टीम इंडिया पर भारी पड़ रही है. 

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश नहीं माना तो दूसरी बार चमकेगी इस टीम की किस्मत, 2009 में भी अचानक हुई थी T20 वर्ल्ड कप में एंट्री

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
Bengaluru
हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी
maharastra politics
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी
DGP रामचंद्र राव हुए निलंबित, अश्लील वीडियो मामले में हुई कार्रवाई
K Ramachandra Rao Viral Videos
DGP रामचंद्र राव हुए निलंबित, अश्लील वीडियो मामले में हुई कार्रवाई
किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे
Kishtwar Encounter
किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे
10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और...
Republic Day 2026
10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और...
हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
Ancient Silk Route India
हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
Punjab and Haryana High Court
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी