CSK ने आयुष म्हात्रे की जगह 32 साल के गेंदबाज पर खेला दांव, जिसके नाम 5 रन देकर 5 विकेट लेने का महा-रिकॉर्ड दर्ज

Ayush Mhatre Replacement Akash Madhwal: मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा ऐलान किया है. CSK ने हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हुए आयुष म्हात्रे की जगह आकाश मधवाल को टीम में शामिल किया है. 32 साल के आकाश मधवाल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने एमआई के खिलाफ मैच से कुछ घंटे पहले माधवाल के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल होने की खबर की पुष्टि की.

CSK में आयुष म्हात्रे की जगह आकाश मधवाल की एंट्री

आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में आकाश मधवाल को किसी टीम ने भाव नहीं दिया था और वो अनसोल्ड रहे थे. हालांकि, टूर्नामेंट के बीच में आयुष म्हात्रे की चोट से उनकी किस्मत चमकी है. दिलचस्प बात ये है कि सीएसके ने एक बल्लेबाज की जगह तेज गेंदबाज पर दांव खेला है. आकाश माधवाल आईपीएल 2023 और 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे. इसके बाद 2025 में वो राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहे थे.

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

5 रन देकर 5 विकेट का ऐतिहासिक कारनामा

दाएं हाथ के पेसर ने आईपीएल 2023 में अपनी शानदार गेंदबाजी से महफिल लूटी थी. एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. यह प्रदर्शन आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे कम रन देकर पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है. उन्होंने पूर्व महान स्पिनर अनिल कुंबले की बराबरी की थी.

आकाश मधवाल का आईपीएल करियर

उत्तराखंड के रहने वाले आकाश मधवाल ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया था. वो दो साल इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेले. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने महज 5 रन देकर 5 विकेट हासिल कर सनसनी मचा दी थी. हालांकि, इसके बाद वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके. दाएं हाथ के पेसर ने आईपीएल में अब तक 17 मुकाबले खेले हैं और 23 विकेट चटकाए हैं. टी20 क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 56 मैचों में 61 विकेट झटके हैं.