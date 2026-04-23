Advertisement
trendingNow13189985
Hindi Newsक्रिकेटCSK ने आयुष म्हात्रे की जगह 32 साल के गेंदबाज पर खेला दांव, जिसके नाम 5 रन देकर 5 विकेट लेने का महा-रिकॉर्ड दर्ज

CSK ने आयुष म्हात्रे की जगह 32 साल के गेंदबाज पर खेला दांव, जिसके नाम 5 रन देकर 5 विकेट लेने का महा-रिकॉर्ड दर्ज

Ayush Mhatre Replacement Akash Madhwal: मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा ऐलान किया है. CSK ने हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हुए आयुष म्हात्रे की जगह आकाश मधवाल को टीम में शामिल किया है. 32 साल के आकाश मधवाल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akash Madhwal
Akash Madhwal

Ayush Mhatre Replacement Akash Madhwal: मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा ऐलान किया है. CSK ने हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हुए आयुष म्हात्रे की जगह आकाश मधवाल को टीम में शामिल किया है. 32 साल के आकाश मधवाल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने एमआई के खिलाफ मैच से कुछ घंटे पहले माधवाल के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल होने की खबर की पुष्टि की. 

CSK में आयुष म्हात्रे की जगह आकाश मधवाल की एंट्री

आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में आकाश मधवाल को किसी टीम ने भाव नहीं दिया था और वो अनसोल्ड रहे थे. हालांकि, टूर्नामेंट के बीच में आयुष म्हात्रे की चोट से उनकी किस्मत चमकी है. दिलचस्प बात ये है कि सीएसके ने एक बल्लेबाज की जगह तेज गेंदबाज पर दांव खेला है. आकाश माधवाल आईपीएल 2023 और 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे. इसके बाद 2025 में वो राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहे थे.

5 रन देकर 5 विकेट का ऐतिहासिक कारनामा

दाएं हाथ के पेसर ने आईपीएल 2023 में अपनी शानदार गेंदबाजी से महफिल लूटी थी. एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. यह प्रदर्शन आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे कम रन देकर पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है. उन्होंने पूर्व महान स्पिनर अनिल कुंबले की बराबरी की थी. 

आकाश मधवाल का आईपीएल करियर

उत्तराखंड के रहने वाले आकाश मधवाल ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया था. वो दो साल इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेले. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने महज 5 रन देकर 5 विकेट हासिल कर सनसनी मचा दी थी. हालांकि, इसके बाद वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके. दाएं हाथ के पेसर ने आईपीएल में अब तक 17 मुकाबले खेले हैं और 23 विकेट चटकाए हैं. टी20 क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 56 मैचों में 61 विकेट झटके हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026akash madhwal

Trending news

शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
West Bengal
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
Tamil Nadu
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
subhendu Sarkar
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु