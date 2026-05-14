CSK के ड्रेसिंग रूम में भी पहुंचा अंशुल कंबोज का हमशक्ल! थलापति विजय के शपथ ग्रहण में वायरल हुआ था सिक्योरिटी गार्ड

CSK IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज हाल ही में एक मजेदार सोशल मीडिया चर्चा का केंद्र बन गए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनका एक हमशक्ल सुरक्षा गार्ड इंटरनेट पर वायरल हो गया था. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री थलापति विजय के पास खड़े सुरक्षाकर्मी और कम्बोज के बीच गजब की समानता थी. फैंस ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और सोशल मीडिया पर मीम्स और तस्वीरें साझा करना शुरू कर दिया.

यह मामला इतना प्रसिद्ध हो गया कि खुद कम्बोज के पास भी संदेशों की झड़ी लग गई. लोग उनसे मजाक में पूछने लगे कि क्या वह आईपीएल में क्रिकेट खेलने के बजाय गुप्त रूप से सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं. बाद में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें कम्बोज इन वायरल तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते नजर आए. आखिरकार कम्बोज ने स्टेडियम में अपने उस हमशक्ल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की.

हमशक्ल से मिलने के बाद कम्बोज ने क्या कहा?

अंशुल कम्बोज ने वीडियो में बताया, ''सच कहूं तो लगभग हर किसी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी यह मीम भेजा है. हर कोई मुझसे बस यही पूछ रहा है कि आप वहां क्या कर रहे हैं? लेकिन असल में वह थोड़ा-बहुत मेरी तरह दिखते हैं, पूरी तरह से नहीं.''

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आर अश्विन ने कम्बोज के मजे कैसे लिए?

इस वायरल पल ने दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का ध्यान भी खींचा था. उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाक करते हुए लिखा कि कम्बोज अपनी क्रिकेट ड्यूटी छोड़कर सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं. अश्विन ने लिखा था, ''ड्यूटी हमेशा पहले आती है, लेकिन एक बेहद जरूरी मैच के दिन #CSKVLSG, यह थोड़ा ज्यादा है.'' उन्होंने कम्बोज को सलाह दी कि वह टैक्सी पकड़ें और जल्द से जल्द चेपॉक स्टेडियम पहुंचें. संयोग से उस मैच में चेन्नई ने लखनऊ को हरा दिया था.

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चेन्नई ने की है वापसी

यह हल्का-फुल्का वाकया सीएसके के लिए आईपीएल 2026 सीजन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण के दौरान हुआ. लगातार तीन हार के साथ खराब शुरुआत करने के बाद चेन्नई ने अपने अगले आठ मैचों में से छह जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं. उसने हाल ही में लखनऊ सुपर जाएंट्स को पांच विकेट से मात दी. अब प्लेऑफ में जगह सुरक्षित करने के लिए उसे लखनऊ, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच को जीतना होगा.