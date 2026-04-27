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Hindi Newsक्रिकेटमुंबई के एक और आयुष पर CSK की नजर, 21 साल का लड़का भरेगा चेन्नई की खाली जगह, सिक्सर किंग की लगेगी लॉटरी?

मुंबई के एक और 'आयुष' पर CSK की नजर, 21 साल का लड़का भरेगा चेन्नई की खाली जगह, 'सिक्सर किंग' की लगेगी लॉटरी?

Chennai Super Kings: IPL 2026 में चोटों से जूझ रही चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने मुंबई के युवा पावर-हिटर आयुष वर्तक को मिड-सीजन ट्रायल के लिए बुलाया है. आयुष वर्तक कौन हैं और उनका रिकॉर्ड कैसा है?

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:01 PM IST
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मुंबई के क्रिकेटर आयुष वर्तक. Photo Credit: Social Media
मुंबई के क्रिकेटर आयुष वर्तक. Photo Credit: Social Media

IPL 2026 Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 के अपने अभियान के दौरान चोटों से जूझ रही पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स की हालत खराब है. टीम 8 मैचों में 5 हार के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर है. उसे अब तक 3 मुकाबलों में जीत मिली है. चेन्नई के खाते में सिर्फ 6 अंक हैं. इस सीजन में चेन्नई के कई खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं और इसका असर टीम के प्रदर्शन पर देखने को मिल रहा है. चेन्नई ने बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कुछ नए चेहरों को टीम में शामिल करने का मन बनाया है.

चेन्नई ने मुंबई के युवा बल्लेबाजी ऑलराउंडर आयुष वर्तक को मिड-सीजन ट्रायल के लिए बुलाया है. टाइम्स ऑफ इंडियन के मुताबिक, आयुष को मंगलवार को ट्रायल के लिए आमंत्रित किया गया है और वह सोमवार रात तक चेन्नई पहुंच जाएंगे. चेन्नई को इस सीजन में दो बड़े झटके लगे हैं. मुंबई के सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (हैमस्ट्रिंग) और राजस्थान के तेज गेंदबाज खलील अहमद (क्वाड्रिसेप) गंभीर चोटों के कारण बाहर हो गए हैं
म्हात्रे की जगह टीम ने पहले ही आकाश मधवाल को शामिल किया है, लेकिन टीम को अभी भी मजबूती की तलाश है.

कौन हैं आयुष वर्तक?

21 वर्षीय आयुष वर्तक वसई के रहने वाले हैं और मुंबई की स्थानीय क्रिकेट में पारसी जिमखाना के लिए खेलते हैं. उन्होंने पिछले सीजन में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के पहले चरण में मुंबई की अंडर-23 टीम की कप्तानी भी की थी. उन्हें एक शानदार ऑलराउंडर माना जाता है जो मध्यम गति की गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं.

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क्या है आयुष वर्तक का धमाकेदार रन रिकॉर्ड?

वर्तक ने अभी तक मुंबई की सीनियर टीम के लिए डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वे पिछले कुछ समय से सीनियर संभावित खिलाड़ियों का हिस्सा रहे हैं. मेन्स स्टेट ए ट्रॉफी 2025 में उन्होंने 6 पारियों में 363 रन बनाए, जिसमें 26 छक्के शामिल थे. वह टूर्नामेंट में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. इसके अलावा 2024-25 सीके नायडू ट्रॉफी में उन्होंने 9 मैचों में 770 रन बनाए, जिसमें 192, 102 और 105 जैसे बड़े शतक शामिल थे.

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आयुष को मिला है बड़ा सम्मान

आयुष वर्तक के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें हाल ही में 2024 सीजन के लिए MCA (मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन) के अंडर-23 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की शैली उन्हें टी20 प्रारूप के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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