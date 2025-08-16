22 साल के इस खूंखार बल्लेबाज को खरीदने के लिए CSK ने तोड़े नियम? अश्विन-चोपड़ा के बयान पर फ्रेंचाइजी ने दी सफाई
22 साल के इस खूंखार बल्लेबाज को खरीदने के लिए CSK ने तोड़े नियम? अश्विन-चोपड़ा के बयान पर फ्रेंचाइजी ने दी सफाई

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 सीजन के दौरान साउथ अफ्रीका के युवा स्टार बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के रिप्लेसमेंट पर साइन करने को लेकर सफाई जारी की है. हाल ही में पूर्व दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक बयान में कहा था कि ब्रेविस को लेने के लिए कई फ्रेंचाइजी इच्छुक थीं, लेकिन सीएसके ने ज्यादा पैसे दिए, जिसके चलते टीम उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:20 PM IST
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 सीजन के दौरान साउथ अफ्रीका के युवा स्टार बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के रिप्लेसमेंट पर साइन करने को लेकर सफाई जारी की है. हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में कहा था कि सीएसके ने ब्रेविस को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ जोड़ा था. अश्विन के इसी बयान पर आकाश चोपड़ा ने कहा, 'उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे थे. क्या उन्हें आधिकारिक तौर पर मिलने वाले पैसों से ज्यादा पैसे देने का कोई प्रावधान है? क्या यह कोई खामी है, जिसे अश्विन ने उजागर किया है.' इसी मसले पर अब चेन्नई सुपर किंग्स ने खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सफाई दी है.

अश्विन ने क्या कहा था?

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, 'मैं आपको कुछ बताता हूं ब्रेविस के बारे में. पिछले आईपीएल में सीएसके के साथ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था. दरअसल, कुछ टीमें उनसे बात कर रही थीं. कुछ टीमों ने उनकी कीमत की वजह से उन्हें छोड़ दिया. जब उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया जाना था, तो उन्हें बेस प्राइस (75 लाख) पर साइन किया जाना था. लेकिन होता यह है कि आप एजेंट से बात करते हैं और खिलाड़ी कहता है, अगर आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तो मैं आ जाऊंगा.' 

आईपीएल 2025 में सीएसके की टीम का हिस्सा रहे इस दिग्गज ने आगे कहा, 'ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खिलाड़ी जानता है कि अगर उसे अगले सीजन में रिलीज किया गया, तो उसे अच्छी रकम मिलेगी. इसलिए उनका कॉन्सेप्ट था कि, आप मुझे अभी अच्छी रकम दो, वरना मैं अगले साल ज्यादा पैसे लूंगा और सीएसके उसे पैसे देने को तैयार थी, इसलिए वह आ गया. पिछले सीजन में सीएसके का कॉम्बिनेशन मजबूत था. वे आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 30 करोड़ रुपये के साथ उतरेंगे.' 

ये भी पढ़ें: धोनी के कारण इरफान पठान का करियर हुआ बर्बाद? एक्स ऑलराउंडर का 16 साल बाद छलका दर्द

आकाश चोपड़ा ने भी पूछे सवाल

अश्विन के इस बयान पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब शो में कहा, 'वह पहला मैच नहीं खेले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और बाउंड्री पर एक शानदार कैच लपका. अश्विन ने खुलासा किया है कि उन्होंने और पैसे मांगे थे. क्या उन्हें आधिकारिक तौर पर मिलने वाले पैसों से ज्यादा पैसे देने का कोई प्रावधान है? ऐसे में क्या पर्स लिमिट तोड़ी जा सकती है? क्या इसमें कोई खामी है, जिसे अश्विन ने हाइलाइट किया है.' बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के बचे मैचों के लिए चोटिल गुरजपनीत सिंह की जगह दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जोड़ा. ब्रेविस 2.2 करोड़ रुपये में सीएसके से जुड़े थे.

ये भी पढ़ें: जसप्रीत बुमराह को करना होगा एडजस्ट...पूर्व ओपनर का सनसनीखेज बयान, वर्कलोड पर किया तीखा हमला

CSK ने दी सफाई

अब CSK फ्रेंचाइजी ने इस मसले को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है. CSK ने सभी बातों का खंडन करते हुए कहा, 'चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट करती है कि टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में साइन करने की प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई आईपीएल के नियमों और विनियमों के तहत थी.' 5 बार की चैंपियन इस टीम के बयान में आगे कहा, 'डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल प्लेयर रेगुलेशन 2025-27, विशेष रूप से 'रिप्लेसमेंट प्लेयर्स' के तहत क्लॉज 6.6 के अनुसार साइन किया गया था.'

बीच सीजन में एंट्री मार ब्रेविस ने मचाया तूफान

आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में नजरअंदाज किए जाने के बाद ब्रेविस को चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 अप्रैल 2025 को बीच आईपीएल सीजन में एक आश्चर्यजनक पिक के रूप में अपने साथ जोड़ लिया. आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में नजरअंदाज किए जाने के बाद ब्रेविस को चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 अप्रैल 2025 को बीच आईपीएल सीजन में उन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में अपने साथ जोड़ा. शुरुआती सात मैचों में सीएसके ने केवल दो मैच जीते, लेकिन ब्रेविस के प्लेइंग-11 में आने से टीम की बैटिंग मजबूत हुई. ब्रेविस ने कुछ बेहतरीन पारियां खेलीं. उन्होंने 6 मैचों में दो अर्धशतक के साथ 180 के स्ट्राइक रेट से 225 रन ठोके. 

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

dewald brevisCSKIPL 2025Chennai Super Kings

