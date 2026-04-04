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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: हारकर भी इतिहास रच गई CSK, इस मामले में बन गई नंबर 1, बदल डाला 18 साल का इतिहास

IPL 2026: हारकर भी इतिहास रच गई CSK, इस मामले में बन गई नंबर 1, बदल डाला 18 साल का इतिहास

Chennai Super Kings 36 Times 200 Plus: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम आईपीएल 2026 में लगातार दो मैच हार चुकी है. पहले में उसे राजस्थान ने मात दी थी और दूसरे में पंजाब की टीम ने हरा दिया. दूसरी हार के बाद भी उसने एक खास रिकॉर्ड के दम पर आईपीएल का 18 साल पुराना इतिहास बदल दिया है. वो नंबर 1 बन गई है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:41 AM IST
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CSK vs PBKS मैच के दौरान की तस्वीर (फोटो क्रेडिटX/IPL)
CSK vs PBKS मैच के दौरान की तस्वीर (फोटो क्रेडिटX/IPL)

Chennai Super Kings 36 Times 200 Plus: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन के 7वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब की टीम ने 5 विकेट से रौंद दिया. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम लगातार दूसरा मैच हारी है, लेकिन इस हार में भी उसने इतिहास रच दिया है. चेन्नई सुपर किंग्स ने हार के बाद भी आईपीएल के इतिहास में वो कमाल कर दिया, जो कभी नहीं हुआ था. 5 बार की चैंपियन चेन्नई की टीम इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200+ का स्कोर बनाने वाली नंबर-1 टीम बन गई है. इस मामले में उसने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु (RCB) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

चेन्नई सुपर किंग्स 2008 से ही इस लीग का हिस्सा है. इस टीम ने एमएस धोनी की कप्तानी में एक-दो नहीं बल्कि पूरे 5 खिताब जीते हैं, लेकिन इस सीजन ये टीम पहले दो मैचों में फ्लॉप रही है. 3 अप्रैल की शाम खेले गए मुकाबले में चेपॉक में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट पर 208 रन बनाए थे. 200 रनों का आंकड़ा पार करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स IPL में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर बनाने वाली टीम बन गई. येलो आर्मी अब तक 36 बार यह आंकड़ा पार कर चुकी है. अब दूसरे नंबर पर RCB खिसक गई है, जिसने 35 दफा ये लकीर पार की थी.

IPL में 200+ स्कोर बनाने वाली टीमें

  1. चेन्नई सुपर किंग्स- 36 बार
  2. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु- 35 बार
  3. पंजाब किंग्स- 32 बार
  4. मुंबई इंडियंस- 32 बार
  5. कोलकाता नाइट राइडर्स- 30 बार
  6. सनराइजर्स हैदराबाद- 28 बार

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो चेन्नई ने 5 विकेट खोकर 209 रन किए थे, जिसके जवाब में पंजाब ने 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. सीएसके की तरफ से सबसे बड़ी पारी युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने खेली. उन्होंने 43 बॉल पर 6 चौके और 4 छक्के ठोके. फिर पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या (11 बॉल पर 39) और श्रेयस अय्यर ने 29 बॉल पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए. इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी पारियों के चलते पंजाब ने 18.4 ओवरों में टारगेट हासिल कर लिया.

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ये भी पढ़ें: IPL 2026: PBKS ने तोड़ा टीम इंडिया का 'अजेय' वर्ल्ड रिकॉर्ड! टी20 क्रिकेट में वो कर दिखाया, जो कभी नहीं हुआ था

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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