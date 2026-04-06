Explained: चेन्नई सुपरकिंग्स की ट्रेन पटरी से क्यों उतरी? दबाव में कोच-कप्तान, इन 5 कारणों ने किया बंटाधार

IPL 2026 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आईपीएल 2026 में लगातार तीन हार के बाद मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. टीम को राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार मिली है. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम आईपीएल की अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है. इससे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग के ऊपर दबाव काफी बढ़ता जा रहा है. ऋतुराज सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और उनकी पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है.

चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करना केवल बोर्ड पर रणनीति बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक साझा भावना को संभालने जैसा है. गायकवाड़ के लिए यह जिम्मेदारी धोनी के उन बड़े पदचिन्हों पर चलने के संघर्ष जैसी है, जिन्हें भरना शायद उनके बस की बात नहीं थी. ऐसे में हम आपको यहां उन 5 कारणों के बारे में बता रहे हैं जिसने शुरुआती तीन मैचों में चेन्नई की टीम का बंटाधार किया है.

1. दबाव में कप्तान ऋतुराज

आईपीएल 2026 सीजन की निराशाजनक शुरुआत ने गायकवाड़ को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है. वह फ्रेंचाइजी का आधिकारिक चेहरा तो हैं, लेकिन धोनी के उस साये में काम कर रहे हैं जो ओझल होने का नाम नहीं ले रहा. उन पर एक ऐसी विरासत की रक्षा करने का कठिन जिम्मा है जो विफलताओं को माफ नहीं करती. यह दबाव उनके खेल पर भी दिख रहा है. वह न तो बल्लेबाजी कर पा रहे हैं और न ही फील्ड पर अच्छे फैसले ले पा रहे. ऋतुराज लगातार दबाव में दिख रहे हैं. उन्हें इससे जल्द ही निकलना होगा. ऋतुराज को एक नॉर्मल क्रिकेटर की तरह मैदान पर उतरना होगा. वह अगर विरासत, धोनी और बड़े नामों के बारे में सोचते रहेंगे तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी.

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2. क्या युवाओं पर किया गया 'प्रयोग' पड़ रहा है भारी?

गायकवाड़ की आलोचना अब केवल पवेलियन तक सीमित नहीं है, बल्कि डेटा और जनता के कड़े विश्लेषण के दायरे में आ चुकी है. गायकवाड़ एक ऐसी नई सीएसके का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने अपनी 'डैड्स आर्मी' (अनुभवी खिलाड़ियों की टीम) वाली पहचान को छोड़कर करीब 30 करोड़ रुपये का युवाओं पर आधारित प्रयोग किया है. युवा अभी इतने बड़ी टीम में दबाव झेलने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं. उन्हें कुछ और मौके देने होंगे. समय के साथ वह आईपीएल की सबसे बड़ी टीम और उसके फैंस के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. बदलाव हमेशा समय मांगती है.

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3. क्या संजू सैमसन की मौजूदगी बढ़ा रही है उलझन?

सीएसके के लिए संजू सैमसन की मौजूदगी एक मनोवैज्ञानिक दबाव जैसा है. एक तरफ मौन और चोटिल एमएस धोनी हैं, जिनकी विरासत किसी भी उत्तराधिकारी को दबाव में लाती है. दूसरी ओर संजू सैमसन खड़े हैं, जो टी20 विश्व कप विजेता और आईपीएल के एक सिद्ध कप्तान हैं. सैमसन के आने से सीजन के ठीक से जमने से पहले ही एक तैयार विकल्प खड़ा हो गया है. गायकवाड़ के लिए कप्तानी अब सम्मान से ज्यादा जांच का विषय बन गई है, जो उनकी हिचकिचाहट को और बढ़ा रही है. अभी से ही यह कहा जा रहा है कि सैमसन अगले कप्तान होंगे. वह धोनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे. इसने निश्चित तौर पर गायकवाड़ को परेशान किया होगा. इससे उलझन बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है.

4. शीर्ष क्रम का लगातार फेल होना

चेन्नई का शीर्ष क्रम आईपीएल 2026 के तीनों मैच में फेल रहा है. आयुष म्हात्रे की पंजाब किंग्स के खिलाफ एक अर्धशतकीय पारी को छोड़ दें तो टॉप-3 ने लगातार निराश ही किया है. 3 मैचों की 3 पारियों में तीन बल्लेबाजों ने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है. इसने मध्यक्रम को लगातार दबाव में ला दिया है. इसके बावजूद चेन्नई दो मैचों में 200 रन के स्कोर को पार किया है. अगर शुरू के तीन में से 2 बल्लेबाज लगातार रन बनाने लगे तो मध्यक्रम से दबाव हटेगा और चेन्नई की टीम में विश्वास भी लौटेगा.

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5. कमजोर गेंदबाजी ने किया बर्बाद

सीएसके की यह नई टीम अभी भी अधूरी नजर आती है. विरोधी बल्लेबाजों में पछाड़ने की योजना शुरुआती दबाव में ही बिखर गई है. खलील अहमद, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद और राहुल चाहर नियमित रूप से अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं. टीम को नाथन एलिस की कमी खल रही है. उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आए स्पेंसर जॉनसन भी चोटिल हो गए हैं. गेंदबाजी में कोई अनुभव नहीं दिख रहा है और यह काफी परेशान करने वाला है. अगर बल्लेबाज 210 रन भी बना लेते तो गेंदबाज खराब बॉलिंग से सबकुछ बर्बाद कर देंगे. ऐसे में सीसएके को गेंदबाजी विभाग में जल्द ही सुधार की जरूरत है.