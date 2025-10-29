Advertisement
trendingNow12980603
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: बिजली जैसी फुर्ती और माइंडगेम... CSK को मिला धोनी का रिप्लेसमेंट? इस पोस्ट से खलबली

MS Dhoni: टीम इंडिया के दिग्गज एमएस धोनी अपनी बल्लेबाजी, कप्तानी और विकेटकीपिंग से दुनिया में छाए रहे. उन्होंने भारत को तीन आईसीसी ट्रॉफी भी जिताईं. विकेट के पीछे धोनी हों तो बल्लेबाज चहलकदमी करने से थरथराते थे. अब धोनी की झलक देखने के लिए फैंस सालभर इंतजार करते हैं और आईपीएल में उनके दर्शन होते हैं. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को धोनी का रिप्लेसमेंट मिल गया है. 

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MS Dhoni
MS Dhoni

MS Dhoni: टीम इंडिया के दिग्गज एमएस धोनी अपनी बल्लेबाजी, कप्तानी और विकेटकीपिंग से दुनिया में छाए रहे. उन्होंने भारत को तीन आईसीसी ट्रॉफी भी जिताईं. विकेट के पीछे धोनी हों तो बल्लेबाज चहलकदमी करने से थरथराते थे. अब धोनी की झलक देखने के लिए फैंस सालभर इंतजार करते हैं और आईपीएल में उनके दर्शन होते हैं. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को धोनी का रिप्लेसमेंट मिल गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट से खलबली मची हुई है. 

CSK का विस्फोटक बल्लेबाज

ये कोई और नहीं बल्कि सीएसके का विस्फोटक युवा विकेटकीपर बल्लेबाज है जिसने पिछले आईपीएल में सभी को अपना मुरीद बना लिया. बात चाहें बल्लेबाजी की हो, विकेटकीपिंग की या फिर माइंडगेम की इस खिलाड़ी में धोनी की झलक देखने को मिली है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस युवा खिलाड़ी ने खुद स्वीकार किया कि उसने किताबों से नहीं बल्कि महान धोनी से ये सीखा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ये बल्लेबाज?

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो सीएसके के उर्विल पटेल की. जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें विकेटों के पीछे से उर्विल ने धोनी की तरह चतुराई दिखाकर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उर्विल को बिजली की तेजी से स्टंपिंग करते हुए देखा जा सकता है, जिससे बल्लेबाज हैरान रह गया. जैसे ही गेंद बाहरी किनारे से गुजरी, बल्लेबाज का पिछला पैर बस एक पल के लिए उठा. उर्विल ने बिल्कुल धोनी के अंदाज़ में पलक झपकते ही बेल्स गिरा दीं.

ये भी पढे़ं.. SA W vs ENG W: 6 महीने में दूसरी ICC ट्रॉफी के लिए बजा बिगुल... अफ्रीका ने फाइनल का कटाया टिकट, देखते रह गए फिरंगी

कैप्शन में धोनी को किया टैग

आईपीएल 2025 में धोनी की कप्तानी में खेलने वाले इस विस्फोटक युवा बल्लेबाज ने अपनी इस क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने एक शानदार कैप्शन में धोनी को टैग भी किया. उर्विल ने लिखा, 'किताबों से नहीं सीखा खुद लेजेंड से सीखा, थाला.' फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है और फैंस इस क्लिप पर कमेंट्स और लाइक खूब कर रहे हैं. गुजरात के लिए खेलते हुए उर्विल बल्ले से भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

sa w vs eng w

Trending news

तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा