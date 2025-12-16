जडेजा के बाद धोनी के हाथ से फिसला एक और चहेता... KKR ने बढ़ाई CSK की टेंशन, करोड़ों लुटाकर छीन लिया 'ट्रंप कार्ड'

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 ऑक्शन में सीएसके एक नया स्क्वाड तैयार करने में जुटी है. ऑक्शन से पहले ही रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे शानदार ऑलराउंडर सीएसके ने राजस्थान के साथ ट्रेड कर दिए. अब ऑक्शन में जब सीएसके ने एक धांसू गेंदबाज पर दांव खेलना चाहा तो केकेआर की टीम रोड़ा बन गई. रवींद्र जडेजा के बाद दूसरा धोनी का चहीता सीएसके के हाथ से फिसल गया है. केकेआर ने कैमरन ग्रीन और मथीशा पथिराना के बाद इस खिलाड़ी के लिए भी तिजोरी खोल दी है.

छिना CSK का ट्रंप कार्ड

रवींद्र जडेजा और सैम करन के जाने के बाद सीएसके को अनुभवी खिलाड़ी की तलाश थी. मुस्तफिजुर रहमान को दिल्ली ने पिछले सीजन रिलीज कर दिया था और ऑक्शन में सीएसके ने इस शानदार गेंदबाज के लिए पूरा जोर लगाया. लेकिन केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपये में मुस्तफिजुर को अपनी टीम में शामिल कर लिया. हालांकि, इससे पहले सीएशके ने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर मोटी रकम खर्च की.

अनकैप्ड पर CSK ने लुटाए पैसे

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अनकैप्ड प्लेयर्स की किस्मत चमका दी. टीम ने ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर 14.20 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके बाद कार्तिक शर्मा पर भी सीएसके ने आंख बंद करके दांव खेला और इस विकेटकीपर बल्लेबाज पर भी 14.20 करोड़ रुपये खर्च किए. दोनों ही खिलाड़ियों के नाम आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों का ठप्पा लग चुका है.

केकेआर की रिकॉर्डतोड़ बोली

इस ऑक्शन की नायक केकेआर की टीम रही. केकेआर 66 करोड़ रुपये की मोटी पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी थी. टीम ने कैमरन ग्रीन जैसे धाकड़ ऑलराउंडर पर 25.2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. इसके बाद मथीशा पथिराना पर भी टीम ने जोरदार बोली लगाई. टीम ने पथिराना को 18 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया.