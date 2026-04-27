IPL प्लेऑफ में पहुंच पाएगी CSK? पांचवीं हार से बदले सारे समीकरण, लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए ऐसा है गणित

IPL 2026 Playoffs Qualification Chances: आईपीएल 2026 में रविवार (26 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स को निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा. चेन्नई को दोपहर के मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसके बाद शाम के मुकाबले में लखनऊ को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर में हार झेलनी पड़ी. चेन्नई और लखनऊ को 2-2 अंक गंवाने पड़े हैं. इससे प्लेऑफ की रेस में दोनों टीमों को करारा झटका लगा है.

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक बार फिर CSK की बल्लेबाजी की समस्याएं खुलकर सामने आ गईं. टीम एक समय 37 रन पर 4 विकेट खोकर बेहद खराब स्थिति में थी. हालांकि, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की 60 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी और जेमी ओवर्टन व शिवम दुबे के छोटे योगदानों की मदद से टीम ने बोर्ड पर 158/7 का औसत स्कोर खड़ा किया. 159 रनों का यह लक्ष्य गुजरात टाइटंस के लिए नाकाफी साबित हुआ. गुजरात ने 16.4 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 22 गेंदें शेष रहते शानदार जीत दर्ज की.

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The Shreyas Iyer-led @PunjabKingsIPL remain at the top of the Points Table

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सुपर ओवर में लखनऊ को मिली हार

दिन के दूसरे मैच लखनऊ और कोलकाता के बीच टाई रहा. मोहम्मद शमी द्वारा आखिरी गेंद पर लगाए गए छक्के ने लखनऊ को कोलकाता के 155 रनों की बराबरी करने में मदद की और मैच सुपर ओवर में चला गया. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सुपर ओवर के दौरान निकोलस पूरन को बल्लेबाजी के लिए भेजने का निर्णय टीम के खिलाफ गया. पूरन और एडेन मार्करम दोनों बिना खाता खोले आउट हो गए और लखनऊ ने सुपर ओवर में IPL इतिहास का सबसे कम स्कोर (1 रन) बनाया. कोलकाता ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर 2 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया.

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चेन्नई सुपर किंग्स कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 8 मैचों में 6 अंकों के साथ छठे स्थान पर है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम का सफर अब तक उतार-चढ़ाव भरा रहा है, जहां उन्होंने पहले तीन मैच गंवाए और उसके बाद अगले पांच में से तीन मैचों में हार का सामना किया. पांच बार की चैंपियन टीम के लिए प्लेऑफ की राह अभी बंद नहीं हुई है. CSK को अपने बचे हुए 6 मैचों में से कम से कम 5 जीतने होंगे ताकि वे 16 अंकों तक पहुंच सकें, जो क्वालीफाई करने के लिए पर्याप्त होगा. वे 14 अंकों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तब उन्हें अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

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लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए क्या है स्थिति?

कोलकाता से सुपर ओवर में हार के बाद लखनऊ की प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है. ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम 8 मैचों में केवल 4 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है. लखनऊ को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए अपने सभी बचे हुए 6 मैच जीतने होंगे. उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. हालांकि वे अभी भी रेस में बने हुए हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें अब बहुत कम बची हैं.