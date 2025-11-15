Advertisement
CSK IPL 2026 Squad: चेन्नई में सैमसन, अगले सीजन में खेलेंगे 44 साल के धोनी, देख लें रिटेन-रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट

CSK IPL 2026 Squad Player List: दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल के इतिहास में पहली बार अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रहने के बाद से ही चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें अपनी टीम के पुनर्निर्माण पर टिकी हैं. 2025 सीजन की कमियों को ठीक करने के लिए चेन्नई ने पुख्ता तैयारी कर ली है.

Nov 15, 2025
CSK IPL 2026 Squad Player List: दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल के इतिहास में पहली बार अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रहने के बाद से ही चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें अपनी टीम के पुनर्निर्माण पर टिकी हैं. 2025 सीजन की कमियों को ठीक करने के लिए चेन्नई ने पुख्ता तैयारी कर ली है. उसने रिटेंशन से पहले ट्रेड के जरिए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया. इसके लिए चेन्नई को रवींद्र जडेजा और सैम करन को उन्हें देना पड़ा. अब टीम ने रिटेंशन के बाद टीम को मजबूती देने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं.

धोनी पर सीएसके का बड़ा फैसला

चेन्नई सुपरकिंग्स ने 44 के महेंद्र सिंह धोनी को फिर से रिटेन कर लिया है. वह एक बार फिर आईपीएल आइकन के रूप में नजर आएंगे. उन्होंने पिछले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद टीम की कप्तानी की थी. अब देखना है कि वह अगले सीजन में कमान संभालते हैं या नहीं. फ्रेंचाइजी ने 13 करोड़ के मथीशा पथिराना को बाहर कर दिया है. वह पिछले सीजन में बेहतरी प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे. उनके अलावा रचिन रवींद्र, डेवोन कॉन्वे, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर को भी नहीं रखा गया है. दीपक हुड्डा, वंश बेदी और कमलेशन नागरकोटी भी अपनी जगह बचाने में नाकाम रहे हैं. 

रिटेन प्लेयर्स: ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, महेंद्र सिंह धोनी, उर्विल पटेल,  शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामाकृष्ण घोष, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, नाथन एलिस, मुकेश चौधरी, 

ट्रेड से आए प्लेयर: संजू सैमसन
ट्रेड से दूसरी टीम गए प्लेयर: रवींद्र जडेजा, सैम करन

रिलीज प्लेयर्स: मथीशा पथिराना, रचिन रवींद्र, आंद्रे सिद्धार्थ, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, दीपक हुड्डा, शेख रशीद, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी, डोवेन कॉन्वे.

चेन्नई सुपर किंग्स के शेष स्लॉट: 9 (4 विदेशी)

आईपीएल 2026 नीलामी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का शेष पर्स: 43.4 करोड़ रुपये

Rohit Raj

IPL 2026Chennai Super Kings

