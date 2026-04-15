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Hindi Newsक्रिकेटCSK IS BACK! चेन्नई सुपर किंग्स की डबल जीत, ऋतुराज गायकवाड़ ने खोला सफलता का राज

CSK IS BACK! चेन्नई सुपर किंग्स की डबल जीत, ऋतुराज गायकवाड़ ने खोला सफलता का राज

IPL 2026 Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स को 32 रनों से हराने के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि टीम अब लय में लौट रही है और खिलाड़ी अपनी भूमिकाओं को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:59 AM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को हराया. Photo Credit: BCCI
चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को हराया. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल 2026 में खराब शुरुआत से बाहर निकलते हुए लगातार दो मैचों में जीत हासिल कर ली है. उसने दिल्ली कैपिटल्स के बाद अपने घर में कोलकाता नाइटराइडर्स को हरा दिया. अप्रैल 2024 के बाद पहली बार टीम ने टूर्नामेंट में लगातार दो मैच जीत हैं. मंगलवार (14 अप्रैल) को कोलकाता पर मिली जीत के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चीजें अब धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम प्वॉइंट्स टेबल में एक स्थान की छलांग लगाकर आठवें नंबर पर पहुंच गई है.मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए गायकवाड़ ने कहा, ''मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सब कुछ एक साथ आ रहा है. अब हर किसी को पता है कि उनकी भूमिका क्या है, उन्हें कौन से ओवर डालने हैं और किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है. मुझे लगता है कि खिलाड़ी टीम की जरूरतों के हिसाब से खुद को बहुत अच्छी तरह ढाल रहे हैं.''

क्या 192 का स्कोर जीत के लिए काफी था?

पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 192/5 का स्कोर बनाया. गायकवाड़ ने स्वीकार किया कि यह उनकी शुरुआती उम्मीदों (210-220 रन) से थोड़ा कम था, लेकिन एक मुश्किल पिच पर यह पर्याप्त साबित हुआ. उन्होंने कहा कि पहले 7-8 ओवरों के बाद विकेट काफी बदल गया था और गेंद रुककर आने लगी थी, इसलिए 190 के आसपास का स्कोर एक अच्छा बचाव योग्य स्कोर था.

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नूर अहमद ने केकेआर पर बनाया दबाव

सीएसके की इस जीत की नींव अफगान स्पिनर नूर अहमद ने रखी, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए. उन्होंने मिडिल ओवरों में निर्णायक स्पेल डालकर केकेआर की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. नूर ने बताया कि ओस और उमस के बावजूद वह अपनी उंगलियों को सूखा रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि सही क्षेत्रों में गेंद डाल सकें, जिससे उन्हें काफी मदद मिली.

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क्या अब सीएसके को रोकना होगा मुश्किल?

धीमी शुरुआत के बाद अब सीएसके लगातार दो जीत के साथ अपनी लय पकड़ती नजर आ रही है. गायकवाड़ के शब्द इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि टीम अब आगे के मैचों में और ज्यादा निखरेगी. चेन्नई सुपरकिंग्स के अगले तीन मैच 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद, 23 अप्रैल को चेन्नई सुपरकिंग्स और 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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