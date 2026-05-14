कंगाली में आटा गीला... चोटों से कराह रही चेन्नई को लगा एक और बड़ा झटका, अब 'विदेशी थाला' हो गए चोटिल

Jamie Overton Injury: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन चोट के कारण आईपीएल 2026 के कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे. वह इंग्लैंड लौट गए हैं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धोनी की अनुपस्थिति और बढ़ती चोटों के बीच सीएसके प्लेऑफ में जगह बना पाएगी?
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Jamie Overton Injury: आईपीएल 2026 के आखिरी दौर में चेन्नई सुपरकिंग्स को बड़ा झटका लगा है. चोटों से परेशान टीम के लिए एक और बुरी खबर आई है. इस सीजन में अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन चोटिल हो गए हैं. वह इस कारण स्वदेश लौट गए हैं. चेन्नई के लिए यह 'कंगाली में आटा गीला' होने समान है. चेन्नई की टीम पहले से ही कई चोटों से परेशान है. यहां तक कि दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है. टीम ने अभी तक आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया है और लीग में उनके केवल तीन मैच शेष हैं. ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर टीम के एक बेहद खास सदस्य का चोटिल होकर अपने देश वापस लौट जाना टीम के मनोबल को प्रभावित कर सकता है.
इस सीजन में सीएसके का प्रदर्शन बहुत ज्यादा आश्वस्त करने वाला नहीं रहा है और उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने अगले तीन मैचों में से कम से कम दो जीतना अनिवार्य है. टीम अगले तीन मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और गुजरात टाइटंस (GT) जैसी बेहद मजबूत टीमें सामने होंगी. ऐसे में जेमी ओवर्टन का अपनी दाहिनी जांघ की चोट के इलाज के लिए इंग्लैंड वापस जाना टीम के लिए सबसे बुरी खबर साबित हो सकती है.
ओवर्टन ने इस सीजन में सीएसके के लिए 10 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं. हालांकि वे 8.89 की इकोनॉमी रेट के साथ थोड़े महंगे साबित हुए हैं, लेकिन उन्होंने अक्सर टीम को जरूरत पड़ने पर सफलता दिलाई है. गेंदबाजी के साथ-साथ उन्होंने निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन भी बनाए हैं. उन्होंने इस सीजन में टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई. इस कारण टीम के फैंस उन्हें 'विदेशी थाला' भी कहने लगे थे. चेन्नई में धोनी को 'थाला' (लीडर) कहा जाता है.
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लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के खिलाफ पिछले मैच में ओवर्टन ने ही अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलटा था. उन्होंने एक ही ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे जोश इंगलिस और कप्तान ऋषभ पंत के विकेट लेकर लखनऊ को कम से कम 20 रन पीछे धकेल दिया था. 3/36 के शानदार स्पैल के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था और वे इस सीजन में टीम के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे थे.
सीएसके ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि जेमी ओवर्टन को दाहिनी जांघ में चोट लगी है और वे आगे के इलाज के लिए यूके लौट रहे हैं. अब यह साफ है कि वे आगामी प्लेऑफ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. शुक्रवार को टीम को फिर से लखनऊ के खिलाफ खेलना है. इसके बाद सनराइजर्स और गुजरात के खिलाफ कड़ी चुनौतियां हैं.
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ओवर्टन बहुत ही गलत समय पर चोटिल हुए हैं और यह पूरा सीजन सीएसके के लिए चोटों की दृष्टि से बहुत खराब रहा है. अब तक रामकृष्ण घोष, नाथन एलिस, आयुष म्हात्रे और खलील अहमद जैसे खिलाड़ी चोट के कारण टीम से बाहर हो चुके हैं. इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दिग्गज खिलाड़ी धोनी ने अब तक आईपीएल 2026 में अपनी पिंडली (calf) की चोट के कारण एक भी मैच नहीं खेला है.