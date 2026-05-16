CSK की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, ये खिलाड़ी आउट न होता तो चेन्नई को अकेले दम पर जिता देता मैच

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ ही अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम फंस गई है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अब IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए आखिरी दो मैच बड़े अंतर के साथ जीतने होंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम फिलहाल 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर पहुंच गई है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के आखिरी दो मैच सनराइजर्स हैदराबाद (18 मई) और गुजरात टाइटंस (21 मई) के खिलाफ है.

चेन्नई सुपर किंग्स की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम शुक्रवार को IPL मैच बिल्कुल भी नहीं हारती, लेकिन एक विकेट ने पूरे मैच का नतीजा ही पलटकर रख दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एक स्टार बल्लेबाज अगर आउट नहीं होता तो वह अपनी टीम को अकेले दम पर मैच जिता देता और प्लेऑफ के बहुत करीब भी पहुंचा देता. जी हां, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार विकेटकीपर ओपनर संजू सैमसन की, जो लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस मैच में महज 10 रन बनाकर आउट हो गए. संजू सैमसन ने 20 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 3 चौके लगाए. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने संजू सैमसन को अपना शिकार बनाया था.

ये खिलाड़ी आउट न होता तो चेन्नई को अकेले दम पर जिता देता मैच

संजू सैमसन को आउट करके लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने एक तरह से मैच का नतीजा ही पलट दिया. संजू सैमसन अगर जल्दी आउट नहीं होते तो वह शतक से कम में तो नहीं मानते और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देते. IPL 2026 में संजू सैमसन ने अभी तक 12 मैचों में 50 की औसत से 450 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. संजू सैमसन का इस दौरान बेस्ट स्कोर नाबाद 115 रन रहा है. संजू सैमसन मैच के किसी भी हालात में लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में संजू सैमसन के फ्लॉप होने से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है.

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चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को मिली हार

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 20 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सामने जीत के लिए 188 रन का टारगेट रखा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने जवाब में 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 188 रन बनाते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया.