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Hindi Newsक्रिकेटBCCI का बड़ा एक्शन! IPL से बाहर होते ही पूरी CSK टीम को मिली भारी सजा, फैसले से मचा हड़कंप

BCCI का बड़ा एक्शन! IPL से बाहर होते ही पूरी CSK टीम को मिली भारी सजा, फैसले से मचा हड़कंप

IPL 2026 Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस से मिली करारी हार के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. टीम पर स्लो ओवर-रेट के लिए भारी जुर्माना भी लगा है. जानें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और टीम को कितनी मिली सजा.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 22, 2026, 08:37 AM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स पर जुर्माना लगा.
चेन्नई सुपरकिंग्स पर जुर्माना लगा.

IPL 2026 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) का आईपीएल 2026 अभियान एक निराशाजनक मोड़ पर समाप्त हुआ. गुरुवार (21 मई) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने चेन्नई को 89 रनों से करारी मात दी. इससे सीएसके प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई.

हार के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सीएसके की पूरी टीम के लिए भारी सजा की घोषणा की. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर स्लो ओवर-रेट बनाए रखने में विफल रहने के कारण 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. चूंकि यह सीजन का उनका दूसरा अपराध था, इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर सहित पूरी टीम को फटकार लगाई गई और उन पर भी जुर्माना लगाया गया.

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लगातार तीसरे सीजन में शर्मसार

230 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत बेहद खराब रही और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पारी की पहली ही गेंद पर शून्य (गोल्डन डक) पर आउट हो गए. गुजरात के खिलाफ मैच में शिवम दुबे की 17 गेंदों में 47 रनों की पारी ही एकमात्र प्रभावशाली प्रदर्शन रही. अंततः, यह पारी भी 89 रनों की बड़ी हार और टूर्नामेंट से एलिमिनेशन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी. लगातार तीसरे सीजन में पांच बार की चैंपियन टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही है.

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आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने लगाया जुर्माना

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में आईपीएल ने स्पष्ट किया कि गायकवाड़ पर जहां 24 लाख रुपये का जुर्माना लगा. वहीं टीम के अन्य सदस्यों पर 6-6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. आईपीएल की रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि सीजन के मैच 18 के बाद यह इस टीम का दूसरा अपराध था, इसलिए आईपीएल आचार संहिता की धारा 2.22 के तहत यह कार्रवाई की गई. प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर भी शामिल है, पर या तो 6 लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत (जो भी कम हो) जुर्माना लगाया गया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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