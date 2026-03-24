ये है PSL की औकात! इस खिलाड़ी ने पहले बहाना बनाकर पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, फिर CSK में हुआ शामिल

CSK Picks Spencer Johnson: पाकिस्तान और PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एक और विदेशी खिलाड़ी ने करारा झटका दिया है. ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने पाकिस्तान सुपर लीग को ठेंगा दिखाकर IPL 2026 की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला किया है. चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल गेंदबाज नाथन एलिस की जगह बाएं हाथ के पेसर स्पेंसर जॉनसन को साइन किया है.

स्पेंसर जॉनसन आईपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का मन बनाया, लेकिन जब CSK से बुलाया आया तो उन्होंने IPL के लिए PSL को लात मारने का फैसला किया.

IPL के लिए PSL को दिखाया ठेंगा

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ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कुछ दिन पहले ही निजी कारणों का हवाला देते हुए PSL 2026 में खेलने से इनकार कर दिया था. हालांकि, जब आईपीएल से बुलाया आया तो वो तुरंत मान गए और अब वो इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ गए हैं. मंगलवार को CSK ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि भी कर दी.

स्पेंसर जॉनसन बतौर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नाथन एलिस की जगह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन गए हैं. उन्हें आईपीएल 2026 के लिए 1.5 करोड़ रुपये में साइन किया गया है. आईपीएल के लिए PSL को ठुकारने वालों की लिस्ट में स्पेंसर जॉनसन अकेले नहीं हैं. उनसे पहले ब्लेसिंग मुजरबानी और दासुन शनाका ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका देकर आईपीएल में खेलने का फैसला किया.

स्पेंसर जॉनसन का आईपीएल करियर

बता दें कि 30 साल के स्पेंसर जॉनसन के पास आईपीएल में खेलने का अनुभव भी है. हालांकि, वो मेगा इवेंट में उतने सफल नहीं हुए थे, जितनी उनसे उम्मीद थी. बाएं हाथ के पेसर ने अभी तक 9 आईपीएल मुकाबले (KKR और गुजरात टाइटंस की तरफ से) खेले हैं और सिर्फ 5 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं. वो काफी महंगे रहे हैं और 10.39 की इकॉनमी रेट से रन लुटाए हैं. आईपीएल 2026 में वो इस आंकड़े को बदलना चाहेंगे.

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