Advertisement
trendingNow13018773
Hindi Newsक्रिकेट

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6... 31 गेंद में विस्फोटक शतक, CSK के बल्लेबाज ने मचाया हाहाकार, तोड़ चुका गेल का रिकॉर्ड

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के युवा बल्लेबाज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ले से बवंडर ला दिया है. ये वही बल्लेबाज है जो क्रिस गेल के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर चुका है. अब एक बार फिर 31 गेंद में शतक ठोक इस बल्लेबाज ने तबाही मचा डाली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Urvil Patel
Urvil Patel

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के युवा बल्लेबाज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ले से बवंडर ला दिया है. ये वही बल्लेबाज है जो क्रिस गेल के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर चुका है. अब एक बार फिर 31 गेंद में शतक ठोक इस बल्लेबाज ने तबाही मचा डाली. हैदराबाद का जिमखाना ग्राउंड इस आतिशी शतक का गवाह बना. सर्विसेज टीम के गेंदबाज आसमान ताकते ही रह गए. पारी में 10 गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिले. यह भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से टी20 फॉर्मेट का तीसरा सबसे तेज शतक है. 

कौन है ये तूफानी बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल की जिन्होंने 31 गेंदों में 12 चौकों और 10 छक्कों की मदद से शतक बनाया. पहले बैटिंग करते हुए सर्विसेज ने नौ विकेट पर 182 रन बनाए. जवाब में, गुजरात के ओपनर उर्विल और आर्या देसाई ने सर्विसेज के अटैक की धज्जियां उड़ा दीं. दोनों के बीच 174 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली और मैच एकतरफा साबित हुआ. उर्विल ने 37 गेंद में 119 रन की आतिशी पारी खेली. वहीं, आर्य देसाई 60 रन बनाकर आउट हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

तोड़ा था गेल का रिकॉर्ड

उर्विल पटेल यूनिवर्स बॉस कहे जाने वाले क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुके हैं. गेल के नाम सबसे तेज 30 गेंद में शतक का महारिकॉर्ड था और कई दिनों तक लिस्ट में टॉप पर रहे. लेकिन 2024 में उर्विल ने एक तूफानी पारी खेली और 28 गेंद में सेंचुरी ठोक डाली. उस मैच में उर्विल ने 322 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी और 12 छक्के जमाए थे. उर्विल 35 गेंद में 112 रन बनाकर नॉट आउट गए थे. उनका यह रिकॉर्ड एस्टोनिया और साइप्रस के बीच हुए मैच में साहिल चौहान ने 27 गेंदो के शतक से तोड़ा था.

ये भी पढे़ं.. स्मृति के घर से आई गुड न्यूज.. पिता को अस्पताल से मिली छुट्टी, शादी पर क्या है अपडेट?

सीएसके ने किया रिटेन

उर्विल की झलक आईपीएल 2026 में देखने को मिल सकती है. वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं. सीएसके ने कई बड़े फैसले लिए लेकिन उर्विल को रिलीज नहीं किया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका ऐसा प्रदर्शन रहा तो ्अगले सीजन उनकी झलक देखने को मिल सकती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Urvil Patel

Trending news

कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां