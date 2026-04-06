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Hindi Newsक्रिकेटCSK Playoffs Scenario: 3 मैच में 3 हार... क्या प्लेऑफ में पहुंचेगी चेन्नई सुपरकिंग्स? RCB से हार के बाद ये है समीकरण

CSK Playoffs Scenario: 3 मैच में 3 हार... क्या प्लेऑफ में पहुंचेगी चेन्नई सुपरकिंग्स? RCB से हार के बाद ये है समीकरण

CSK Playoffs Scenario: चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी पहली हार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली. रॉयल्स ने उसे 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया. इसके बाद अपने घरेलू मैदान चेपॉक में भी टीम को पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से मात दी. सबसे हालिया झटका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मिला. आरसीबी ने सीजन का सबसे बड़ा स्कोर (250/3) खड़ा किया और चेन्नई को 43 रनों से हरा दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:07 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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How can Chennai Super Kings Qualify for Playoffs: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की शुरुआत किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रही है. टीम ने इस सीजन में अब तक खेले गए अपने तीनों शुरुआती मैच गंवा दिए हैं. वर्तमान में चेन्नई की टीम शून्य अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे निचले (10वें) स्थान पर है. टूर्नामेंट के इतने शुरुआती चरण में ही टीम के नेट रन रेट (NRR) को भी करारा झटका लगा है. यह भविष्य में प्लेऑफ की रेस के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है.

चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी पहली हार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली. रॉयल्स ने उसे 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया. इसके बाद अपने घरेलू मैदान चेपॉक में भी टीम को पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से मात दी. सबसे हालिया झटका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मिला. आरसीबी ने सीजन का सबसे बड़ा स्कोर (250/3) खड़ा किया और चेन्नई को 43 रनों से हरा दिया.  इन लगातार हारों ने टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है.

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क्या प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं?

तीन मैचों के बाद एक भी अंक न मिल पाने के कारण चेन्नई की प्लेऑफ में पहुँचने की संभावनाएं अब अनिश्चित नजर आ रही हैं. पिछले कुछ सीजनों में भी टीम को संघर्ष करते देखा गया है, ऐसे में एक बार फिर टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होना फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा . टीम मैनेजमेंट और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर अब प्रदर्शन को तुरंत सुधारने का भारी दबाव है, क्योंकि हार का सिलसिला आत्मविश्वास को और भी कम कर सकता है.

ये भी पढ़ें: IPL के बीच हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट.. Ex- वाइफ की पोस्ट से खलबली

वापसी के लिए अब क्या है समीकरण? 

आईपीएल के 14 मैचों के लीग चरण के प्रारूप में प्लेऑफ की दौड़ में सुरक्षित रहने के लिए एक टीम को आमतौर पर कम से कम 8 जीत की आवश्यकता होती है. चेन्नई के लिए अब गणित सीधा और कठिन है. उसे अपने बचे हुए 11 मैचों में से कम से कम 8 मैच जीतने होंगे. टीम के बेहद खराब नेट रन रेट (-2.562) को देखते हुए अब रास्ता काफी कठिन नजर आ रहा है.

 

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क्या चेपॉक का किला बचा पाएगा लाज?

चेन्नई के प्रशंसकों के लिए राहत की बात यह है कि टीम को अभी भी अपने घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में छह मैच खेलने हैं. घर में मिलने वाला समर्थन हमेशा सीएसके के पक्ष में रहा है और यहां का अगला मैच उनके लिए खोई हुई लय वापस पाने का सबसे अच्छा मौका है. हालांकि, इस सीजन में अपने ही घर में पंजाब किंग्स से मिली हार ने इस भरोसे को थोड़ा कमजोर जरूर किया है.

 

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ये भी पढ़ें: सैमसन को क्या हो गया? टी20 वर्ल्ड कप के बाद अचानक बल्ला खामोश, कोच का विस्फोटक बयान

क्या अनुभवी खिलाड़ी दिखा पाएंगे अपना जादू?

भले ही मौजूदा स्थिति काफी गंभीर दिखाई दे रही हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि चेन्नई सुपर किंग्स पहले भी धीमी शुरुआत के बाद शानदार वापसी करने में सफल रही है. शुरुआती मैचों में कुछ प्रमुख अनुभवी खिलाड़ियों की कमी और टीम के नए संयोजन ने प्रदर्शन को प्रभावित किया है. हालांकि, मजबूत फैन बेस और अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी के साथ एक जबरदस्त वापसी की उम्मीद अभी भी बनी हुई है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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