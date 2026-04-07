IPL 2026: पटरी से उतरी चेन्नई एक्सप्रेस! कितने मैच हारने के बाद खत्म हो जाएगा CSK का सफर? समझें प्लेऑफ का समीकरण

CSK Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 का अभी शुरुआती दौर ही है, लेकिन लगातार 3 हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस अभी से ये जानना चाहते हैं कि और कितने हार के बाद उनकी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी? आइए जानते हैं पूरा समीकरण
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CSK Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में 'चेन्नई एक्सप्रेस' अभी तक जीत की पटरी पर सवार नहीं हुई है. लगातार तीन मैचों में हार के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम पूरी तरह से बैकफुट पर है. पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने CSK को 43 रनों से शिकस्त दी थी. यूं तो अभी आईपीएल 2026 का शुरुआती दौर ही है, लेकिन हाल इतना बुरा है कि सीएसके के तमाम फैंस अभी से गणित में फंस गए हैं. तो आइए जानते हैं कि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को कितने मैच जीतने होंगे और कितने मुकाबले हारने के बाद उनका सफर समाप्त हो जाएगा?
5 बार की चैंपियन टीम CSK ने आईपीएल 2026 में अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. हार की हैट्रिक लगाने के बाद ऋतुराज एंड कंपनी पर जीत की पटरी पर जल्द से जल्द लौटने का दबाव है. हालांकि, ये आसान नहीं होगा क्योंकि अब तक हुए तीनों मैचों में CSK के गेंदबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है. RCB के खिलाफ मैच में तो उन्होंने 250 रन लुटा दिए थे. सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि उनके सबसे बड़े सुपरस्टार एमएस धोनी अभी तक फिट नहीं हुए हैं. डर इस बात का है कि कहीं माही का रास्ता देखते-देखते CSK का सफर खत्म ना हो जाए.
बड़ा सवाल ये है कि तीन मैच हार चुकी CSK और कितने मैचों में हार बर्दाश्त कर सकती है? आईपीएल के पिछले 3 सीजन को उदाहरण के तौर पर देखें तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बेहतर नेट रन रेट के साथ 16 अंक जरूरी है. बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक तीन मुकाबले खेले हैं. ग्रुप स्टेज में 11 मुकाबले और बाकी हैं. ऐसे में CSK को प्लेऑफ में एंट्री लेने के लिए 11 में से 8 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी. साफ-साफ शब्दों में कहें तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस अब सिर्फ 3 हार और बर्दाश्त कर सकते हैं.
CSK ने आखिरी बार 2023 में खिताब अपने नाम किया था. 5वीं बार चैंपियन बनने के बाद से टीम के प्रदर्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है. पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीत सकी थी और 10 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. आईपीएल 2026 में CSK पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर थी.
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