CSK Probable XI IPL 2026: संजू सैमसन-म्हात्रे करेंगे ओपन, धोनी का नया नंबर और 'जूनियर AB' का जलवा, चेन्नई की धाकड़ प्लेइंग-11

CSK Probable XI IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स तैयार है. टीम में नए खिलाड़ियों की फौज दिख रही है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में मैदान पर उतरने वाली इस टीम की प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं.
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CSK Probable XI IPL 2026: जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, वो घड़ी आने वाली है. आज से 10 दिन बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का आगाज होगा. सभी 10 टीमें तैयार हैं. 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स छठा खिताब जीतने के लिए तैयार है. इस बार टीम ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. टीम ने नीलामी और ट्रेड के जरिए कुछ बढ़िया खिलाड़ी अपने साथ जोड़े हैं. पिछले सीजन पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रहने वाली यह टीम इस बार दमदार नजर आ रही है. चेन्नई की टीम को 30 मार्च को पहला मैच खेलना है. पहले मुकाबले के लिए वह जिन 11 धुरंधरों के साथ मैदान पर उतर सकती है, आइए उनके बारे में जान लेते हैं.
आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतर सकती है. टी20 विश्व कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने वाले संजू चेन्नई के लिए पारी का आगाज कर सकते हैं. उनके साथ पिछले सीजन अपनी छाप छोड़ने वाले अंडर-19 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान आयुष म्हात्रे दिख सकते हैं. युवा और अनुभव से सजी यह जोड़ी पहली गेंद से तबाही मचा सकती है.
अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नंबर 3 की जिम्मेदारी कप्तान रुतुराज गायकवाड़ संभाल सकते हैं, जो पिछले कई सीजन से इस टीम के लिए रनों की बारिश करते आए हैं. वह एंकर पारी खेलने के लिए पहचाने जाते हैं. घरेलू क्रिकेट में तगड़ी मेहनत के बाद ऋतुराज मैदान पर उतरेंगे. उनके बाद नंबर 4 पर खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे आ सकते हैं, जो स्पिन के खिलाफ छक्कों की बारिश करते हैं और मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाते हैं.
नंबर 5 पर दक्षिण अफ्रीका के 'जूनियर एबी डिविलियर्स' कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस जलवा दिखा सकते हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं. नंबर 6 पर युवा विकेटकीपर कार्तिक शर्मा को जगह मिल सकती है, जिन्हें चेन्नई की टीम ने मिनी ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा था. वह तूफानी बैटिंग के लिए पहचाने जाते हैं.
नंबर 7 पर एमएस धोनी खेल सकते हैं, जो कप्तान ऋतुराज के साथ मिलकर न सिर्फ रणनीति बनाएंगे, बल्कि मैच फिनिश भी करेंगे. नंबर 8 पर स्पिनर प्रशांत वीर को जगह मिल सकती है, जिन्हें चेन्नई ने 14.20 करोड़ रुपये दिए हैं.
नंबर 9 पर अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर नूर अहमद चेन्नई की टर्निंग पिच पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं. वहीं तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी नाथन एलिस और खलील अहमद के कंधों पर होगी, जो डेथ ओवरों में अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं.
संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, प्रशांत वीर, एमएस धोनी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, नूर अहमद, खलील अहमद.
इम्पैक्ट सब्स: जेमी ओवरटन, मैट शॉर्ट, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी.
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