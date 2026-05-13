UAE में पला-बढ़ा और कर्नाटक में मचाया गदर, अब CSK के लिए खेलेगा ये धाकड़ ऑलराउंडर, छक्के मारने में है माहिर

Who is Macneil Hadley Noronha: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने IPL 2026 के बीच में चोट के कारण एक और खिलाड़ी बदलने का फैसला किया है. अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों को चोटों के कारण खोने के बाद टीम ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पले-बढ़े कर्नाटक के ऑलराउंडर मैकनील हेडली नोरोन्हा को टीम में शामिल किया है. नोरोन्हा ने रामकृष्ण घोष की जगह ली है. रामकृष्ण मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पहले ही मैच में पैर में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

मैकनील हेडली नोरोन्हा ने पिछले साल महाराजा ट्रॉफी में मंगलुरु ड्रैगन्स के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. गेंद को जोर से मारने की क्षमता रखने वाले मैकनील ने 13 पारियों में लगभग 150 (148.82) के स्ट्राइक रेट से 253 रन बनाए, जिसमें 19 छक्के शामिल थे. इसके अलावा 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी ऑफ-स्पिन से 7.44 की इकोनॉमी रेट के साथ 10 विकेट भी झटके. इसमें हुबली टाइगर्स के खिलाफ फाइनल में 2/25 का प्रदर्शन भी शामिल है.

घरेलू क्रिकेट में कैसा रहा प्रदर्शन?

सफेद गेंद के साथ उनके बेहतरीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर, कर्नाटक के चयनकर्ताओं ने उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुना था. इस बॉलिंग ऑलराउंडर ने वहां तीन मैच खेले और 160 से अधिक (161.11) के स्ट्राइक रेट से 58 रन बनाए. उन्होंने अहमदाबाद में त्रिपुरा के खिलाफ खेलते हुए एक विकेट भी अपने नाम किया था.

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चेन्नई चोटों का संकट

इस सीजन में चोटों ने CSK के कैंप को काफी परेशान किया है, जिसकी शुरुआत टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हो गई थी. पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (कैल्फ इंजरी) और विदेशी तेज गेंदबाज नाथन एलिस (हैमस्ट्रिंग) जैसे दो बड़े खिलाड़ी चोटिल हुए. जहां धोनी को शुरुआत में केवल दो सप्ताह के लिए बाहर बताया गया था, वहीं वह तब से लगातार मैदान से बाहर हैं. हालांकि, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक धोनी लखनऊ के खिलाफ मैच के लिए टीम के साथ जा सकते हैं. दूसरी ओर, एलिस पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं.

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बीच सीजन में किन खिलाड़ियों को खोया?

सीजन के बीच में CSK ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज खलील अहमद और शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को भी खो दिया. उसने म्हात्रे की जगह तेज गेंदबाज आकाश मधवाल को शामिल किया है, जबकि खलील के रिप्लेसमेंट की घोषणा अभी बाकी है. पूर्व चैंपियनों ने एलिस की जगह उनके हमवतन स्पेंसर जॉनसन को भी टीम में शामिल किया था.

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पॉइंट्स टेबल में चेन्नई का हाल

इस बीच चेन्नई सुपरकिंग्स अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है. टीम के पास 11 मैचों में 12 अंक हैं, जिसमें छह जीत और पांच हार शामिल हैं. अब टीम शुक्रवार (15 मई) को लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के खिलाफ उनके घर में अपना अगला मुकाबला खेलेगी. प्लेऑफ की दौड़ में सुरक्षित रहने के लिए CSK को अपने बाकी बचे तीन मैचों में से कम से कम दो में जीत दर्ज करनी होगी.