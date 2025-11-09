Advertisement
trendingNow12995153
Hindi Newsक्रिकेट

CSK से होगी रवींद्र जडेजा विदाई? संजू सैमसन से ट्रेड पर बन गई बात, लेकिन यहां फंस रहा पेच!

पिछले कुछ समय में संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने की खबरें आई हैं. अब इन अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो चुका है. रिपोर्ट्स की मानें तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच रवींद्र जडेजा-संजू सैमसन की अदला-बदली की बातचीत अंतिम दौर में है. हालांकि, इस ट्रेड में एक पेच फंस रहा है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CSK से होगी रवींद्र जडेजा विदाई? संजू सैमसन से ट्रेड पर बन गई बात, लेकिन यहां फंस रहा पेच!

आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है. अगले सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले कई टीमों में बड़े बदलाव हुए हैं, जबकि कुछ फ्रेंचाइजियां आने वाले समय में कई अहम फैसले ले सकती हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स चर्चा में हैं. दरअसल, RR टीम CSK से संजू सैमसन के ट्रेड करने की बातचीत कर रही है. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 से पहले बातचीत के लास्ट स्टेज में होने की खबर है. रिपोर्ट्स की मानें तो चेन्नई और राजस्थान के बीच रवींद्र जडेजा को संजू सैमसन से बदलने पर बातचीत जारी है. हालांकि, इस ट्रेड में एक पेच फंस रहा है.

यहां फंस रहा पेंच

रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन दोनों ही खिलाड़ियों की कीमत 18-18 करोड़ रुपये है. यह सौदा लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स कथित तौर पर सीधे खिलाड़ियों की अदला-बदली के पक्ष में नहीं है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल करने की मांग कर रही है. माना जा रहा है कि यह इस समझौते को अंतिम रूप देने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस खिलाड़ी की भी मांग

रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स कथित तौर पर इस सौदे के तहत जडेजा के साथ डेवाल्ड ब्रेविस की भी मांग कर रही है. साउथ अफ्रीका के 22 साल के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस पिछले सीजन के बीच में गुरजपनीत सिंह की चोट के कारण चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए थे. वह 16 मुकाबलों में अब तक 28.44 की औसत के साथ 455 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. शानदार प्रदर्शन के साथ साउथ अफ्रीका के इस युवा बल्लेबाज ने जल्द ही खुद को वैश्विक फ्रेंचाइजी सर्किट में टॉप प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है. 

CSK का नहीं मन

CSK कथित तौर पर अपनी फैसले पर अडिग है. फ्रेंचाइजी इस बात पर जोर दे रही है कि इस ट्रेड में किसी और खिलाड़ी को शामिल करने की उनकी कोई योजना नहीं है, खासकर ब्रेविस को नहीं. फ्रेंचाइजी का मानना ​​है कि जडेजा एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. फ्रेंचाइजी ने ट्रेड के लिए बातचीत शुरू करने से पहले 36 साल के अनुभवी ऑलराउंडर से सलाह ली. बता दें कि रवींद्र जडेजा 254 IPL मुकाबलों में 27.86 की औसत के साथ 3260 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े. वहीं, गेंद से उन्होंने 170 विकेट हासिल किए हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadejaSanju SamsonIPL 2026CSKRR

Trending news

जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
CDS Anil Chauhan
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
Reel
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
Jammu-kashmir
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
earthquake
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता