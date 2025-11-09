CSK से होगी रवींद्र जडेजा विदाई? संजू सैमसन से ट्रेड पर बन गई बात, लेकिन यहां फंस रहा पेच!

आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है. अगले सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले कई टीमों में बड़े बदलाव हुए हैं, जबकि कुछ फ्रेंचाइजियां आने वाले समय में कई अहम फैसले ले सकती हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स चर्चा में हैं. दरअसल, RR टीम CSK से संजू सैमसन के ट्रेड करने की बातचीत कर रही है. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 से पहले बातचीत के लास्ट स्टेज में होने की खबर है. रिपोर्ट्स की मानें तो चेन्नई और राजस्थान के बीच रवींद्र जडेजा को संजू सैमसन से बदलने पर बातचीत जारी है. हालांकि, इस ट्रेड में एक पेच फंस रहा है.

यहां फंस रहा पेंच

रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन दोनों ही खिलाड़ियों की कीमत 18-18 करोड़ रुपये है. यह सौदा लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स कथित तौर पर सीधे खिलाड़ियों की अदला-बदली के पक्ष में नहीं है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल करने की मांग कर रही है. माना जा रहा है कि यह इस समझौते को अंतिम रूप देने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है.

इस खिलाड़ी की भी मांग

रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स कथित तौर पर इस सौदे के तहत जडेजा के साथ डेवाल्ड ब्रेविस की भी मांग कर रही है. साउथ अफ्रीका के 22 साल के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस पिछले सीजन के बीच में गुरजपनीत सिंह की चोट के कारण चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए थे. वह 16 मुकाबलों में अब तक 28.44 की औसत के साथ 455 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. शानदार प्रदर्शन के साथ साउथ अफ्रीका के इस युवा बल्लेबाज ने जल्द ही खुद को वैश्विक फ्रेंचाइजी सर्किट में टॉप प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है.

CSK का नहीं मन

CSK कथित तौर पर अपनी फैसले पर अडिग है. फ्रेंचाइजी इस बात पर जोर दे रही है कि इस ट्रेड में किसी और खिलाड़ी को शामिल करने की उनकी कोई योजना नहीं है, खासकर ब्रेविस को नहीं. फ्रेंचाइजी का मानना ​​है कि जडेजा एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. फ्रेंचाइजी ने ट्रेड के लिए बातचीत शुरू करने से पहले 36 साल के अनुभवी ऑलराउंडर से सलाह ली. बता दें कि रवींद्र जडेजा 254 IPL मुकाबलों में 27.86 की औसत के साथ 3260 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े. वहीं, गेंद से उन्होंने 170 विकेट हासिल किए हैं.