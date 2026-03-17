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Hindi Newsक्रिकेटCSK SWOT Analysis: क्या है चेन्नई सुपरकिंग्स की कमजोरी, पावर हिटिंग से पार होगी नैया? नई ओपनिंग जोड़ी से करेंगे प्रहार

CSK SWOT Analysis: क्या है चेन्नई सुपरकिंग्स की कमजोरी, पावर हिटिंग से पार होगी नैया? नई ओपनिंग जोड़ी से करेंगे प्रहार

CSK SWOT Analysis: चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में 43.4 करोड़ रुपये के बचे हुए पर्स और अपनी टीम में नौ खाली जगहों के साथ उतरी थी. उसने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कई बड़े बदलाव किए. टीम ने कई अनुभवी खिलाड़ियों को रिलीज किया और लंबी अवधि की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नई प्रतिभाओं को टीम में शामिल किया. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:49 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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CSK SWOT Analysis: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के नए सीजन की शुरुआत होने वाली है. 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में सभी टीमें एक बार फिर से खिताब जीतने के लिए उतरेंगी. पांच टाइटल जीतने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए पिछला साल काफी निराशाजनक रहा था. टीम अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही थी. फ्रैंचाइजी ने उसके बाद कई बदलाव किए हैं और छठी बार खिताब जीतने की दावेदारी ठोकने वाली है.

चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में 43.4 करोड़ रुपये के बचे हुए पर्स और अपनी टीम में नौ खाली जगहों के साथ उतरी थी. उसने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कई बड़े बदलाव किए. टीम ने कई अनुभवी खिलाड़ियों को रिलीज किया और लंबी अवधि की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नई प्रतिभाओं को टीम में शामिल किया. टीम से हटने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन शामिल थे. मिनी-ऑक्शन के दौरान चेन्नई ने अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट और राहुल चाहर जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया. अब जब टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन तालमेल है.

क्या है चेन्नई सुपरकिंग्स की ताकत?

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आईपीएल 2026 में चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत नई और मजबूत बैटिंग लाइनअप है. ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने रहेंगे. वह पिछले सीजन में चोट के कारण ज्यादा नहीं खेल पाए थे और इसका नुकसान टीम को हुआ था. संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग यूनिट को मजबूती देंगे. युवा खिलाड़ियों से भरी यह टीम अपने साथ जोश और निडरता लेकर मैदान पर उतरेगी. 

खतरनाक बल्लेबाजी क्रम

युवा आयुष म्हात्रे के साथ संजू सैमसन ओपनिंग में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. उनके बाद ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे और धोनी उतरेंगे. ये खिलाड़ी किसी भी बॉलिंग यूनिट को तहस-नहस करने की क्षमता रखते हैं.

 

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चेन्नई सुपकिंग्स की कमजोरी

युवा खिलाड़ियों का यह समूह काफी होनहार है, लेकिन अनुभव की कमी अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है. चेन्नई जैसी बड़ी और मशहूर फ्रैंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने के दबाव में खेलना कई उभरते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. गेंदबाजी आक्रमण में भी ऐसे खिलाड़ियों की कमी है जो अकेले दम पर मैच जिता सकें. खलील अहमद भारतीय तेज गेंदबाजों की अगुवाई करेंगे, जिन्हें मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज और रामकृष्ण घोष का साथ मिलेगा. विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर टीम के पास नाथन एलिस, जेमी ओवर्टन, मैट हेनरी, जैक फॉल्क्स और अकील हुसैन जैसे विकल्प मौजूद हैं.  कागज पर भले ही टीम में काफी प्रतिभा मौजूद हो, लेकिन ज्यादा दबाव वाले हालात में इन खिलाड़ियों के पास अनुभव की कमी टीम के लिए एक कमजोरी साबित हो सकती है.

टीम के पास क्या मौका है?

2023 में अपनी पिछली आईपीएल जीत के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स को खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी के साथ फिर से अपनी शान हासिल करने का मौका मिला है. लीग भर के कई युवा खिलाड़ियों ने आईपीएल 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया और टीम भी वैसी ही सफलता की उम्मीद कर रही है. अगर ये युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम अपने छठे आईपीएल खिताब की दौड़ में रहते हुए अपना दबदबा कायम करने का एक नया दौर शुरू कर सकती है.

 

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चेन्नई के लिए क्या खतरा?

टीम का अनुभवहीन खिलाड़ियों पर निर्भर रहना अपने आप में जोखिम भरा है. फ्रैंचाइजी ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ियों पर 14.2 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया है. दोनों खिलाड़ियों को भविष्य का सुपरस्टार बताया जा रहा है. अगर ये खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो चेन्नई के खिताब जीतने की उम्मीदों को झटका लग सकता है. टीम को सीजन की शुरुआत में ही मिली हार की वजह से दबाव का सामना करना पड़ सकता है.

 

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आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स का स्क्वॉड

महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवर्टन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्क्स.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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