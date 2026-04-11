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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs DC: सैमसन के शतक से बदली किस्मत, चेन्नई ने चखा जीत का स्वाद, चेपॉक में दिल्ली कैपिटल्स को चटाई धूल

CSK vs DC: सैमसन के शतक से बदली किस्मत, चेन्नई ने चखा जीत का स्वाद, चेपॉक में दिल्ली कैपिटल्स को चटाई धूल

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया. संजू सैमसन के शतक और गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर सीएसके ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पटखनी दी. चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:47 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स ने चखा जीत का स्वाद, दिल्ली कैपिटल्स को दी मात (IPLT20.COM)
चेन्नई सुपर किंग्स ने चखा जीत का स्वाद, दिल्ली कैपिटल्स को दी मात (IPLT20.COM)

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया. संजू सैमसन के शतक और गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर सीएसके ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पटखनी दी. चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 189 रनों पर ढेर हो गई और चेन्नई ने 23 रनों से मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर खाता खोला.

संजू के शतक से बदली CSK की किस्मत

चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत में संजू सैमसन का अहम रोल रहा. शुरुआती तीन मैचों में फ्लॉप होने के बाद स्टार बल्लेबाज ने चौथे मुकाबले में दम दिखाया. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए संजू ने CSK की जर्सी में अपना पहला शतक ठोका. वो आखिरी गेंद तक क्रीज पर डटे रहे और 56 गेंदों पर 115 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा 18 साल के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने भी 59 रनों का योगदान दिया. चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए थे.

गेंदबाजी में चमके जेमी ओवरटन

आरसीबी के खिलाफ मिली करारी शिकस्त में तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े विलेन बने थे. टिम डेविड ने उनके एक ओवर में 30 रन ठोके थे. इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए. उन्होंने समीर रिजवी, स्टब्स, आकिब नबी और डेविड मिलर को पवेलियन की राह दिखाई.

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स्टब्स को नहीं मिला किसी का साथ

213 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने निराश किया. ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 गेंदों पर 60 रन बनाकर अकेले लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके आउट होते ही दिल्ली की हार तय हो गई. केएल राहुल (18 रन), समीर रिजवी (6 रन), अक्षर पटेल (1 रन) और डेविड मिलर (17 रन) फ्लॉप साबित हुए. 

जीत की पटरी से उतरी दिल्ली कैपिटल्स

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार दो जीत के साथ शानदार अंदाज में आगाज किया था, लेकिन अब अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम लगातार दो मैच हार गई है. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए उन्हें जीत की पटरी पर लौटना होगा. वहीं, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को इस जीत से फायदा हुआ है. CSK इस सीजन में पहली बार पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पायदान से ऊपर उठी है. 4 मैचों में एक जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 9वें नंबर पर है.

यह भी पढ़ें: 0 ट्रॉफी वाली पंजाब किंग्स ने असंभव को किया संभव, इस रिकॉर्ड के लिए सालों से तरस रही CSK और मुंबई इंडियंस

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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