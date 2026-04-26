CSK vs GT: चेपॉक में चेन्नई की शर्मनाक हार, गुजरात टाइटंस ने किया परास्त, पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल

CSK vs GT Highlights: चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए रविवार (26 अप्रैल) को आईपीएल 2026 के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. होमग्राउंड पर पीली जर्सी पहने दर्शकों के सामने चेन्नई के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (60 गेंद पर नाबाद 74 रन) ने अकेले संघर्ष किया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए. कप्तान की जुझारू बल्लेबाजी की मदद से टीम 158/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही. पहली पारी में गेंदबाजों की मददगार रही पिच का मिजाज दूसरी पारी में बदल गया और साई सुदर्शन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके गुजरात को जीत दिला दी.

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए. गुजरात ने 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 162 रन बनाकर मैच को जीत लिया. गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 46 गेंद पर 87 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए. टीम लिए जोस बटलर ने 30 गेंद पर नाबाद 30 और कप्तान शुभमन गिल ने 23 गेंद पर 33 रनों का योगदान दिया.

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गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी

मैच की शुरुआत में पिच ने तेज गेंदबाजों को काफी सहायता दी, जबकि बाद में स्पिनरों के लिए गेंद ग्रिप होती दिखी. कगिसो रबाडा के नेतृत्व वाले गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण ने घरेलू टीम को पूरे समय निरंतर दबाव में रखा. रबाडा ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 25 रन देकर 3 विकेट लिए और पावरप्ले के दौरान ही चेन्नई के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने पहले संजू सैमसन (11) को चलता किया और उसके तुरंत बाद उसी ओवर में उर्विल पटेल (4) को आउट कर दिया, जिससे चेन्नई 4 ओवर में 25/2 के स्कोर पर मुश्किल में आ गई.

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मध्यक्रम ने किया निराश, ऋतुराज का संघर्ष

मध्यक्रम के बल्लेबाज जरूरी तेजी देने में नाकाम रहे. 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस संघर्ष करते नजर आए और मानव सुथार की गेंद पर केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए. शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 22 रनों की छोटी पारी खेली. उन्हें अरशद खान ने पवेलियन भेज दिया. जहां एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ पांच बार की चैंपियन टीम के लिए दीवार बनकर खड़े रहे. उन्होंने अपनी 60 गेंदों की पारी में छह चौके और चार छक्के जड़े. अंतिम ओवरों में गायकवाड़ को जेमी ओवर्टन का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने महज 6 गेंदों में 18 रनों की कैमियो पारी खेली. कार्तिक शर्मा ने 9 गेंद पर 15 रन बनाए.

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पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 20 गेंद शेष रहते मैच हार गई. इस कारण उनका नेट रनरेट काफी गिर गया. मैच से पहले नेट रनरेट पॉजिटिव में था, लेकिन मैच के बाद वह निगेटिव में चला गया. चेन्नई की 8 मैचों में यह पांचवीं हार है. उसके 6 अंक हैं और टीम अब पांचवें से छठे पायदान पर खिसक गई है. गुजरात को 8 मैचों में चौथी जीत मिली है. टीम 8 अंकों के साथ छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गई है.