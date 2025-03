IPL 2025: 'अगर मैं व्हीलचेयर पर भी...', धोनी ने संन्यास की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, फैंस को दी बड़ी खुशखबरी

IPL 2025 MS Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 की शुरुआत हो चुकी है और एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. रविवार (23 मार्च) को चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच सीजन के शुरुआती मुकाबले से पहले धोनी ने अपने संन्यास की खबरों पर विराम लगाते हुए फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. इस महान कप्तान ने स्पष्ट किया कि जब तक वह चाहेंगे, सीएसके के लिए खेल सकते हैं.

धोन का बड़ा बयान

जियो हॉटस्टार पर एक बातचीत में धोनी ने कहा, ''मैं जब तक चाहूं सीएसके के लिए खेल सकता हूं. यह मेरी फ्रेंचाइजी है. अगर मैं व्हीलचेयर पर भी हूं, तो वे मुझे खींचकर लाएंगे.'' धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में एक हैं. उन्होंने अपनी टीम को पांच बार चैंपियन बनाया है. धोनी की कप्तान में सीएसके ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में जीत हासिल की थी. उन्होंने 2024 सीजन से पहले कप्तानी से हटने का फैसला किया और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आगे कर दिया.

MS Dhoni said "I can play for as long as I want for CSK - That is my franchise. Even if I am in a wheelchair, they will drag me". [Big smile - JioHotstar] pic.twitter.com/8CaDdRAS9p

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 23, 2025