CSK vs PBKS: पंजाब किंग्स की धज्जियां उड़ाएगा CSK का नया 'शेर', वर्ल्ड कप विनर दिग्गज ने कर दी भविष्यवाणी

CSK vs PBKS: इन दिनों भारत में IPL 2026 की धूम है. 19वें सीजन का 7वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा. चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मैच का मंच तैयार है. दूसरे मैच में पूर्व कप्तान एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस नहीं खेलेंगे, ऐसे में सवाल है कि आखिर चेन्नई के लिए कौन सा खिलाड़ी तबाही मचाएगा? इसे लेकर पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फ्लॉप रहे संजू सैमसन पर दांव खेला है.

मैच से पहले श्रीकांत ने साफ कर दिया है कि चेपॉक के मैदान पर संजू का बल्ला आग उगलने वाला है. श्रीकांत का मानना है कि अगर संजू का बल्ला चला, तो पंजाब के पास उनका कोई तोड़ नहीं होगा. T20 वर्ल्ड कप के हीरो रहे सैमसन अब अपनी 'रॉयल फॉर्म' में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा 'मैच चेपॉक में खेला जाएगा, वही पिच जहां संजू सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप में वापसी की थी और मैन ऑफ द सीरीज जीता था. वह जरूर एक तूफानी पारी खेलेंगे. यह उनके लिए फॉर्म में लौटने का बेहतरीन मौका है. शुरुआत की 4-5 गेंद देखने के बाद वह पूरी तरह आक्रमण करेंगे. मुझे लगता है कि वह PBKS के खिलाफ जमकर रन बनाएंगे.' श्रीकांत का कहना है कि अगर सैमसन चल गए, तो पंजाब किंग्स के पास उन्हें रोकने का कोई जवाब नहीं होगा.

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कौन सी टीम मारेगी बाजी?

अब श्रीकांत का मानना है कि पंजाब और चेन्नई के बीच होने वाला सीजन का 7वां मैच हाई-स्कोरिंग हो सकता है. उनके मुताबिक दोनों टीमें 200+ स्कोर बना सकती हैं. कागज पर पंजाब किंग्स थोड़ी मजबूत नजर आती है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स भी खतरनाक साबित हो सकती है. उन्होंने कहा 'जो टीम 220 रन बनाएगी, वही मैच जीतेगी. मुकाबला 50-50 है. कागज पर PBKS फेवरेट हो सकती है, लेकिन अच्छी पिच पर CSK भी शानदार खेलेगी. अगर संजू सैमसन चल गए, तो PBKS के पास उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा.'

चेन्नई को पहली जीत की तलाश

IPL 2026 में चेन्नई की टीम पहला मैच बुरी तरह हारी थी. उसे राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से हराया था. उस मैच में चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. सैमसन 7 बॉल पर 6 रन ही बना पाए थे. उनके अलावा रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे भी कुछ खास नहीं कर सके और टीम सिर्फ 127 रन ही बना पाई थी. इस छोटे टारगेट को राजस्थान ने 2 विकेट खोकर 12.1 ओवर में हासिल कर लिया था. आज वह पहली जीत की तलाश में उतरेगी, जबकि पंजाब किंग्स पहला मैच जीतकर आ रही है. उसने गुजरात टाइटंस को मात दी थी. PBKS लगातार दूसरा मैच जीतना चाहेगी.

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