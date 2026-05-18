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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs SRH मैच का नतीजा ये निकला तो इन 2 टीमों का प्लेऑफ टिकट हो जाएगा कन्फर्म, अचानक बदल जाएगा पूरा समीकरण

CSK vs SRH मैच का नतीजा ये निकला तो इन 2 टीमों का प्लेऑफ टिकट हो जाएगा कन्फर्म, अचानक बदल जाएगा पूरा समीकरण

आईपीएल 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. दोनों टीमों को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. CSK को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था, वहीं SRH को गुजरात टाइटंस ने शर्मसार किया था. पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम महज 86 रनों पर सिमट गई थी. दोनों के लिए आज का मुकाबला काफी अहम है. अगर सनराइजर्स को जीत मिलती है तो चेन्नई सुपर किंग्स का सफर ग्रुप स्टेज में ही लगभग समाप्त हो जाएगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 18, 2026, 04:49 PM IST
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CSK vs SRH मैच का नतीजा ये निकला तो इन 2 टीमों का प्लेऑफ टिकट हो जाएगा कन्फर्म (iplt20.com)
CSK vs SRH मैच का नतीजा ये निकला तो इन 2 टीमों का प्लेऑफ टिकट हो जाएगा कन्फर्म (iplt20.com)

CSK vs SRH: आईपीएल 2026 में अब ग्रुप स्टेज में सिर्फ 8 मुकाबले बाकी हैं. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है. हालांकि, अभी भी टॉप-4 की जंग में तीन सीट के लिए 7 टीमों के बीच लड़ाई जारी है. सोमवार, 18 मई (आज) को चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. प्लेऑफ के लिहाज से ये मैच काफी अहम साबित हो सकता है. इस मुकाबले के नतीजे पर सिर्फ सीएसके और एसआरएच फैंस नहीं बल्कि अन्य टीमों के समर्थकों की भी नजरें होंगी. आइए जानते हैं कि CSK बनाम SRH मैच के नतीजे से आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा?

CSK के हारते ही SRH और GT की टिकट कन्फर्म

आईपीएल 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. दोनों टीमों को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. CSK को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था, वहीं SRH को गुजरात टाइटंस ने शर्मसार किया था. पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम महज 86 रनों पर सिमट गई थी. दोनों के लिए आज का मुकाबला काफी अहम है. अगर सनराइजर्स को जीत मिलती है तो चेन्नई सुपर किंग्स का सफर ग्रुप स्टेज में ही लगभग समाप्त हो जाएगा. SRH की जीत का जश्न गुजरात में भी मनाएगा जाएगा, क्योंकि चेन्नई की हार से शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम का भी प्लेऑफ में टिकट कन्फर्म हो जाएगा.

पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा?

अगर इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिलती है तो SRH 16 अंकों के साथ आराम से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी. गुजरात टाइटंस भी उनके साथ टॉप-4 में जगह बना लेगी, क्योंकि इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकेगी. इस स्थिति में प्लेऑफ के लिए सिर्फ एक सीट खाली रहेगा और उसके लिए पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जंग होगी. अगर सनराइजर्स के खिलाफ सीएसके को हार मिलती है तो वो आखिरी मैच जीतकर भी 14 अंक तक ही पहुंच पाएंगे. फिर उन्हें उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स अपना आखिरी मैच हार जाए. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स 14 अंक तक पहुंचे भी तो उनका नेट रन रेट CSK से कम रहे. इस स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन सकती है.

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यह भी पढ़ें: इन 5 स्टार खिलाड़ियों को जी भर के देख लीजिए, IPL 2026 के बाद ले लेंगे संन्यास! एक की याद तो 50 साल बाद भी आएगी

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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