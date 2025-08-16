रफ्तार का सौदागर...6 सालों तक नंबर-1 पर था दुनिया का ये घातक गेंदबाज, कांप उठते थे बल्लेबाज
क्रिकेट

रफ्तार का सौदागर...6 सालों तक नंबर-1 पर था दुनिया का ये घातक गेंदबाज, कांप उठते थे बल्लेबाज

साउथ अफ्रीका के खूंखार बॉलर डेल स्टेन हैं. उनकी गेंदबाजी के बारे में सोचने से ही लोगों की रातों की नींद उड़ जाती थी. वह तकरीबन 6 सालों तक ICC टेस्ट रैंकिंग के मामले में टॉप पर बने रहे थे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:48 AM IST
Dangerous Fast bowler in World
Dangerous Fast bowler in World

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाज और महान खिलाड़ी हुए हैं. उन्होंने गेंद और बल्ले से पूरे क्रिकेट जगत में लंबे समय तक राज किया है. उनमें कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं. उन्हीं में एक साउथ अफ्रीका के खूंखार बॉलर डेल स्टेन हैं. उनकी गेंदबाजी के बारे में सोचने से ही लोगों की रातों की नींद उड़ जाती थी. वह तकरीबन 6 सालों तक ICC टेस्ट रैंकिंग के मामले में टॉप पर बने रहे थे.

घातक गेंदबाजी से दुनिया भर में कमाया नाम

डेल स्टेन अपनी स्विंग और रफ्तार से भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. स्टेन ने अपने इंटरनेशनल टेस्ट करियर की शुरुआत 17 दिसंबर 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में किया था. वे लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजी लाइनअप के मुख्य गेंदबाज रहे. उसके बाद साल 2008 में वो दौर आया, जब स्टेन ने अपनी खूंखार गेंदबाजी से कहर बरपाया और वे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने. यहां से स्टेन ने कभी मुड़कर नहीं देखा और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपना रुतबा कायम किया. स्टेन अगले 2343 दिनों तक दुनिया के टॉप बॉलर बने रहे.  स्टेन 2008 से 2014 तक दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे.

डेढ़ दशक का लंबा करियर

डेल स्टेन का करियर डेढ़ दशक तक चला था. उन्होंने अपने करियर में खेले 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट झटके. वे आज भी साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले टेस्ट गेंदबाज है. इस लिस्ट में शान पोलाक का भी नाम शामिल हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 421 विकेट हासिल किए हैं. स्टेन ने एक दशक से ज्यादा लंबे अपने करियर में तेज गेंदबाजी का खौफ दुनिया में कायम कर दिया था.

स्टेन के नाम अनोखा रिकॉर्ड

डेल स्टेन सबसे ज्यादा समय तक नंबर 1 पर रहने वाले बॉलर हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर कर्टली एम्ब्रोस का नाम है. वेस्टइंडीज का यह दिग्गज 1719 दिनों तक टॉप पर रहा था. एम्ब्रोस ने अपने करियर में 405 विकेट हासिल किए थे. तीसरे नंबर पर श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का नाम आता है. मुरलीधरन  1711 दिनों तक पहले स्थान पर थे.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Dale Steyn

;