Dale Steyn बोले- IPL में क्रिकेट से ज्यादा पैसे का बोलबाला, लोगों ने कर दिया ट्रोल

कराची: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने IPL को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया. दरअसल, डेल स्टेन ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को भारत की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से बेहतर बताया है.

डेल स्टेन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तमाम फैंस उन पर भड़क गए. डेल स्टेन ने कहा, 'IPL के अलावा बाकी लीग में खेलना आपके लिए बतौर खिलाड़ी ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है. IPL में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि कोई खिलाड़ी कितने पैसे कमा रहा है.'

डेल स्टेन ने कहा, 'IPL में क्रिकेट से ज्यादा पैसे की अहमियत है. IPL में इतने बड़े स्कावॉड होते हैं, जिससे खिलाड़ी क्रिकेट से ज्यादा पैसे को महत्व देने लगते हैं, लेकिन पीएसएल में क्रिकेट ज्यादा महत्व रखता है.'

When you go to IPL,there are such big squads,so many big names and so much emphasis on maybe the amount of money players earn and everything like that,so sometimes,cricket gets forgotten.When you come to like a PSL or LPL there is an importance on the cricket.Dale Steyn pic.twitter.com/xadKxcKnyv — Saleem Khaliq (@saleemkhaliq) March 2, 2021

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उनको निशाने पर ले लिया. IPL के बारे में डेल स्टेन का कमेंट सुनकर फैंस ट्विटर पर भड़क गए और उन्होंने स्टेन को जमकर लताड़ा है.

अगर IPL में आपकी Bowling पे इतने रन बरसते ,

इतने रन जाते ओवर में , तो इस वजह से आईपीएल खराब नही होजाती ,

और किसी दूसरी लीग में आपको विकेट मिल जाती इससे वो लीग अच्छी नही हो जाती

Difference Hein Boss Players,

Jo High Price mein Sold Hote Vo Yha Unsold #DaleSteyn — Raman Prajapati (@_Ramanprajapati) March 2, 2021

I guess Steyn still could not digest the fact he is benched in IPL by RCB team

This dude got hit(two 6 in a row) by wahab riyaz in last match is saying he has privilege to opt out of auction as if anyone is going to buy him #DaleSteyn #Cricket #PSL6 #Sachin — Politically Apolitical! (@notpolitical12) March 2, 2021

Dale steyn is fully jealous of his mate Chris morris being sold in $2.8M and he got thrashed in IPL #Steyn #DaleSteyn #IPL2021 https://t.co/j3eJShiSPu — Anshuman singh (@anshuman3061) March 2, 2021

बता दें कि फिलहाल डेल स्टेन IPL में नहीं खेल रहे हैं. डेल स्टेन ने इस साल आईपीएल ऑक्शन से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था. डेल स्टेन फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं. कुछ दिनों पहले डेल स्टेन न्यूजीलैंड के कमेंटेटर साइमन डूल के कमेंट पर चिढ़ गए थे, जिन्होंने उनके लंबे बालों के बारे में कमेंट किया था. बता दें कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे डेल स्टेन का नया लुक काफी चर्चा में है. पाकिस्तान सुपर लीग में डेल स्टेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे हैं.