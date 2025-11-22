IND vs SA: टीम इंडिया को मिला विनिंग फॉर्मूला.. मैच जीतने के लिए करना होगा ये काम, दिग्गज ने दी नसीहत

IND vs SA: भारतीय टीम के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट दांव पर लगा हुआ है. साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अफ्रीका ने पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए हैं. पहले दिन के खेल के बाद टीम इंडिया को विनिंग फॉर्मूला मिला है. दिग्गज ने भारतीय टीम को बड़ी नसीहत दी है. अफ्रीका की शुरुआत शानदार थी, लेकिन आखिरी सेशन बाजी पलटी साउथ अफ्रीका ने वियान मुल्डर (13) और टोनी डी ज़ोरज़ी (28) के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए. लेकिन इसके बाद भी पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डेल स्टेन ने अफ्रीका के पक्ष में मैच बताया.

क्या बोले डेल स्टेन?

डेल स्टेन ने 'क्रिकेट लाइव' कवरेज पर कहा, 'मेरा मानना ​​है कि साउथ अफ्रीका अपनी पोजीशन से काफी खुश होगा, हालांकि दिन के आखिर में दो विकेट गंवाने से वे थोड़े निराश होंगे. नई बॉल खेल में आई, और इंडिया करीब 40 रन की अहम पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब रहा. अगर साउथ अफ्रीका ने इसके बजाय तीन या चार विकेट गंवा दिए होते, तो वे बहुत खुश होते. कोलकाता की पिच के उलट, जहां विकेट बार-बार गिरते थे गुवाहाटी की इस विकेट पर सब्र और लगातार प्रेशर दिखाने की जरूरत है.'

टीम इंडिया को अपनाना होगा ये फॉर्मूला

भारतीय टीम को डेल स्टेन के फॉर्मूले पर चलना होगा. पिछले मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए थे. अब गुवाहाटी में भारतीय बल्लेबाजों को सब्र रखते हुए टिकाऊ बल्लेबाजी करनी होगी. भारतीय टीम को गेंदबाजों पर प्रेशर बनाना होगा, जो साउथ अफ्रीका दिन के अंत में करने में नाकाम दिखी. स्टेन ने आगे कहा, 'इंडिया ने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की, अच्छी लाइन और लेंथ बनाए रखी. जब मौके मिले, तो उन्होंने ऋषभ पंत के शानदार कैच के दम पर अच्छा फायदा उठाया.'

कुलदीप ने बिगाड़ा अफ्रीका का खेल

साउथ अफ्रीका की तरफ से टॉप ऑर्डर से शानदार बैटिंग देखने को मिली. टीम की तरफ से एडेन मार्करम ने 38, रयान रिकेल्टन ने 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49, और कप्तान टेम्बा बावुमा ने 41 रन बनाकर टीम को दमदार शुरुआत दी थी. लेकिन मिडिल ऑर्डर लखड़ाता दिख रहा है. कुलदीप यादव ने अफ्रीका का खेल बिगाड़ दिया जिन्होंने 17 ओवर के स्पेल में मार्करम, स्टब्स और वियान मुल्डर (13) को आउट किया.