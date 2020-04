धोनी के साथ पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए भावुक हुए डेमियन मार्टिन, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: आस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन (Damien Martyn) ने अनुभवी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ खेलते हुए एक पुराना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया. मार्टिन ने इस फोटो में धोनी को चैंपियन करार दिया है. उन्होंने बताया कि धोनी के साथ उनका यह फोटो इंग्लैंड में खेले गए एक चैरिटी मैच का है. मार्टिन ने हालांकि यह नहीं बताया कि उनका ये तस्वीर कब की है और ये चैरिटी मैच कब खेला गया था.

Keeping in theme with old photos dug up from the past. This was a highlight a few years ago meeting & playing in the same team as the great man himself Dhoni... Charity game in the UK.. He got us over the line as usual. #champion #MSDhoni #cricket #india #bigbats pic.twitter.com/zBuC5k0tsu

— Damien Martyn (@damienmartyn) April 7, 2020