'150 से भी ज्यादा तेज फेंको..' 15 साल की उम्र में ही इतना खूंखार था भारत के ये बल्लेबाज, अब बना गेंदबाजों का काल
'150 से भी ज्यादा तेज फेंको..' 15 साल की उम्र में ही इतना खूंखार था भारत के ये बल्लेबाज, अब बना गेंदबाजों का काल

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज आ चुके हैं. उनमें से एक नाम ऐसा है जिसने बड़े-बड़े धुरंधर गेंदबाजों में अपना खौफ भर दिया है. जब ये बल्लेबाज 15 साल का था तभी से 150 KMPH की रफ्तार की डिमांड करता था. आज उसी जुनून ने इस बल्लेबाज को बेखौफ बना दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:41 PM IST
Team India
Team India

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज आ चुके हैं. उनमें से एक नाम ऐसा है जिसने बड़े-बड़े धुरंधर गेंदबाजों में अपना खौफ भर दिया है. जब ये बल्लेबाज 15 साल का था तभी से 150 KMPH की रफ्तार की डिमांड करता था. आज उसी जुनून ने इस बल्लेबाज को बेखौफ बना दिया है. हम बात कर रहे हैं विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जो एशिया कप में धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. एशिया कप के बीच उनके पिता ने जगजाहिर किया कि वह कैसे बेखौफ बन चुके हैं. 

क्या बोले पिता?

अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा ने अपने बेटे के बारे में बीसीसीआई द्वारा शेयर किए वीडियो में बताया,  'मैं भी एक प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हूं. मेरे घर में क्रिकेट-प्रेमी माहौल था और जब वह बच्चा था तो वह मेरे बल्ले से खेलता था और अपनी माँ को भी परेशान करता था. मेरी दो बेटियाँ हैं, वह उनसे कहता था कि वे उसे रात में बल्लेबाजी में मदद करें. कभी-कभी वह मुझसे कहता था कि वह थोड़ी डाइविंग प्रैक्टिस करना चाहता है और कैच देना चाहता है.

अभिषेक ने की कड़ी मेहनत

उन्होंने आगे बताया, 'वरिष्ठ खिलाड़ी मुझसे कहते थे आपके बेटे में बहुत प्रतिभा है. वह एक दिन भारत के लिए खेलेगा। मैंने कहा, वो अभी बच्चा है. उसने अभी बल्ला पकड़ना शुरू ही किया है लेकिन उसके और उसके लोगों के आशीर्वाद, प्यार और कड़ी मेहनत ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है. मैं गेंदबाजी करता था मैंने उसे काफी गेंदबाजी की और टिप्स भी दिए. वह एक दिन भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी भी करेगा.'

150 KMPH से भी ज्यादा कि डिमांड

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं अभिषेक को ट्रेनिंग देता था तो मैं उसे अंडर-16 के दिनों में 150 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी करवाता था. सब मुझसे कहते थे कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन वो मुझसे कहता था, पापा इससे भी तेज़ कराओ. इस तरह उसकी तकनीक विकसित हुई. उसकी पावर-हिटिंग स्वाभाविक है. उनके पीछे युवराज सिंह भी हैं, जिन्होंने उन्हें काफी समय और अनुभव दिया. कई बड़े खिलाड़ी उनके साथ जुड़ चुके हैं कई अच्छे कोच हैं. उनके पास काफी अनुभव है. मुझे खुशी है कि अभिषेक के आसपास ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं. मैं बीसीसीआई के सभी कोचों, चयनकर्ताओं और सहयोगी स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वह अब भारत के लिए खेल रहे हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारत एशियाई कप जीते.'

