रोहित की चकाचौंध में फीके पड़े 2 तूफानी बल्लेबाज... शतक ठोक मचाई तबाही, अब वापसी का इंतजार

IND vs AUS: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए 25 अक्टूबर बेहद खास रहा. उन्होंने सिडनी में ऐसी सेंचुरी बनाई कि कई प्रदर्शन फीके पड़ गए. चारों तरफ रोहित-रोहित का खुमार देखने को मिला. रोहित के शतक की चकाचौंध में टीम इंडिया के दो तूफानी बल्लेबाजों के चर्चे ही नहीं हुए जिन्होंने शतक ठोक तबाही मचा दी. दोनों बल्लेबाज लंबे समय से टीम इंडिया में वापसी का इंतजार कर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाते दख रहे हैं.

कौन हैं ये दोनों बल्लेबाज?

हम जिन शतकवीरों की बात कर रहे हैं वो हैं ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे. रहाणे ने मुंबई की तरफ से खेलते हुए शतक ठोक अपनी टीम की लाज बचाई जबकि गायकवाड़ की प्रचंड फॉर्म जारी है. पिछले मैच में वह शतक से चूके थे और 91 के स्कोर पर आउट हुए थे. लेकिन इस बार गायकवाड़ ने महाराष्ट्र की तरफ से शानदार सेंचुरी जमाकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई की खराब शुरुआत

चंडीगढ़ की तरफ से खेलते हुए मुंबई की खराब शुरुआत देखने को मिली थी. मुशीर खान और अंगकृष्ण रघुवंशी फ्लॉप साबित हुए और टीम ने महज 36 के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था. इसके बाद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे और उन्होंने मैच में जान डाल दी. रहाणे ने 237 गेंद में 118 रन की पारी खेली. रहाणे को सिद्धार्थ लाड का साथ मिला और उन्होंने 80 रन की पारी खेली. रहाणे को मांसपेशियों में खिंचाव के चलते रिटायर हार्ट होना पड़ा था. हालांकि, मुंबई की टीम ने पहले दिन बोर्ड पर रहाणे के शतक की बदौलत 251 रन टांग दिए हैं.

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS: कप्तान गिल नजरअंदाज... हर्षित राणा ने मानी 'लीडर' की बात, मैच के बाद खुद किया खुलासा

गायकवाड़ ने भी ठोकी सेंचुरी

महाराष्ट्र का मुकाबला छत्तीसगढ़ के खिलाफ था, यहां महाराष्ट्र की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. टीम के स्टार ओपनर पृथ्वी शॉ फ्लॉप नजर आए. 34 के स्कोर पर टीम के 2 विकेट गिर गए थे. हालांकि, सलामी बल्लेबाज अर्सिन कुलकर्णी ने फिफ्टी ठोक टीम की लाज बचाए रखी थी. इसके बाद उतरे ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी प्रचंड फॉर्म का प्रदर्शन किया. उन्होंने 116 रन की पारी खेलकर टीम को पहले ही दिन 300 के पार पहुंचा दिया.