Asia Cup 2025 के पहले ही मैच में बना ये रिकॉर्ड, 20 गेंद फिफ्टी ठोक नंबर-1 बना ये बल्लेबाज, जमाए 5 छक्के

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ. अफगानिस्तान ने हांगकांग पर धमाकेदार जीत दर्ज की. मेगा इवेंट का पहले ही मैच में बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिला. अफगानी ऑलराउंडर ने महज 20 गेंद में फिफ्टी ठोकी और बड़ा रिकॉर्डधारी बन चुका है. इस ऑलराउंडर ने वो कारनामा किया जो अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट में नहीं कर पाया.

सबसे तेज फिफ्टी

ये ऑलराउंडर कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के तूफानी ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई हैं. उन्होंने हांगकांग के खिलाफ छठे नंबर पर उतरकर तूफानी अंदाज में फिफ्टी जमाई. उमरजई ने महज 21 गेंद में 53 रन की पारी को अंजाम दिया और पचास का आंकड़ा महज 20 गेंद में छू लिया. उन्होंने अपनी पारी में 5 गगनचुंबी छक्के जबकि 2 चौके भी जमाए.

बन गए नंबर-1

उमरजई अफगानिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उमरजई से पहले इस मामले में मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब नंबर-1 पर थे. दोनों ने 21-21 गेंद में फिफ्टी जमाने का कारनामा किया था. उमरजई ने टी20 एशिया कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक ठोककर इतिहास रचा. उन्होंने सेदिकुल्लाह अटल के साथ मिलकर 82 रन की पार्टनरशिप की.

अफगानिस्तान ने बनाए 188 रन

सेदिकुल्लाह अटल ने अफगानिस्तान के लिए 52 गेंद में 73 रन की नाबाद पारी खेली. इन पारियों की बदौलत अफगानिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर 188 रन टांग दिए. जवाबी कार्यवाही में हांगकांग की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. अफगानिस्तान ने जीत के साथ आगाज किया. अब अगला मुकाबला 16 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी.