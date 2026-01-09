MI-W vs RCB-W: 6, 4, 6, 4.. लास्ट ओवर थ्रिलर में RCB की जीत, 63 रन और 4 विकेट लेकर नायक बनी 65 लाख की ऑलराउंडर

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटMI-W vs RCB-W: 6, 4, 6, 4.. लास्ट ओवर थ्रिलर में RCB की जीत, 63 रन और 4 विकेट लेकर नायक बनी 65 लाख की ऑलराउंडर

MI-W vs RCB-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन के पहले ही मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. आरसीबी ने लास्ट ओवर थ्रिलर में 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. इस मुकाबले में जीत की नायर 65 लाख की ऑलराउंडर रही जिसने 4 विकेट और 63 रन की पारी खेलकर मुंबई का दिल आखिरी गेंद पर तोड़ दिया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:35 PM IST
MI-W vs RCB-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन के पहले ही मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. आरसीबी ने लास्ट ओवर थ्रिलर में 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. इस मुकाबले में जीत की नायर 65 लाख की ऑलराउंडर रही जिसने 4 विकेट और 63 रन की पारी खेलकर मुंबई का दिल आखिरी गेंद पर तोड़ दिया. पहले गेंदबाजी में ये प्लेयर मुंबई की दुश्मन साबित हुई और फिर बल्लेबाजी से मुंबई की उम्मीदों को तोड़ दिया. आखिरी ओवर तक मुंबई का मैच पर कब्जा था, लेकिन अंत में इस खिलाड़ी ने मुंबई के जबड़े से जीत छीनकर सभी को हैरान कर दिया. 

मंधाना ने जीता था टॉस

आरसीबी ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मुंबई की बल्लेबाजी नाजुक दिखी. हालांकि, टीम की तरफ से सजीवन सजना ने 45 जबकि निकोला कैरी ने ताबड़तोड़ 40 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 154 तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया. आरसीबी की तरफ से धांसू ऑलराउंडर डी क्लर्क ने मुंबई के 4 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

नहीं चला मंधाना का जादू

155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी का टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं दिखा. 65 रन के स्कोर पर ही टीम ने अपने 5 अहम बल्लेबाजों को खो दिया था जिसके बाद मुंबई की जीत पक्की नजर आ रही थी. लेकिन बैटिंग करने उतरी 4 विकेट लेने वाली डी क्लर्क ने तबाही मचा डाली. उन्होंने खूंटा गाड़कर मुंबई की उम्मीदों को तार-तार कर दिया. 

लास्ट ओवर थ्रिलर

डी क्लर्क को कुछ देर तक अरुंदती रेड्डी का साथ मिला जिन्होंने 25 गेंद में 20 रन बनाए. जीत दूर थी, लेकिन अंत तक डी क्लर्क ने हार नहीं मानी. लास्ट ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 18 रन की दरकार थी और महज 3 विकेट हाथ में थे. डी क्लर्क ने इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जमाकर टीम की झोली में जीत डाल दी. आखिरी बॉल पर आरसीबी को जीत के लिए 2 रन की दरकार थी तब उन्होंने एक चौका ठोका और मुंबई की उम्मीदें तोड़ दी. डी क्लर्क ने 44 गेंद में 63 रन की पारी खेली. उन्हें मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने 65 लाख रुपये में शामिल किया था. 

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

