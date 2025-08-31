बुमराह या स्टार्क नहीं… ये है ODI का सबसे खूंखार गेंदबाज, इनका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर
बुमराह या स्टार्क नहीं… ये है ODI का सबसे खूंखार गेंदबाज, इनका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर

दुनिया का एक क्रिकेटर ऐसा है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे खूंखार तेज गेंदबाज है. जब-जब यह तेज गेंदबाज बॉल लेकर पिच पर गेंदबाजी के लिए उतरा है, तो बल्लेबाजों की आंखों में डर देखने को मिला है. यह तेज गेंदबाज मिसाइल की तरह गेंद फेंककर बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ता था. बल्लेबाजों के लिए ऐसे बॉलर का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं. यह तेज गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदों से बल्लेबाजों का बेरहमी से शिकार करता था.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:28 PM IST
बुमराह या स्टार्क नहीं… ये है ODI का सबसे खूंखार गेंदबाज, इनका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर

दुनिया का एक क्रिकेटर ऐसा है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे खूंखार तेज गेंदबाज है. जब-जब यह तेज गेंदबाज बॉल लेकर पिच पर गेंदबाजी के लिए उतरा है, तो बल्लेबाजों की आंखों में डर देखने को मिला है. यह तेज गेंदबाज मिसाइल की तरह गेंद फेंककर बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ता था. बल्लेबाजों के लिए ऐसे बॉलर का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं. यह तेज गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदों से बल्लेबाजों का बेरहमी से शिकार करता था.

ODI का सबसे खूंखार गेंदबाज

श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज और यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज हैं. लसिथ मलिंगा भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वह ODI के सबसे खूंखार गेंदबाजों में टॉप पर रहे हैं. लसिथ मलिंगा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. लसिथ मलिंगा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 बार हैट्रिक लेने का कमाल किया है. लसिथ मलिंगा ने साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, साल 2011 में केनिया के खिलाफ और साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI हैट्रिक लेने का कारनामा किया है.

2 बार लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कारनामा

लसिथ मलिंगा दुनिया के एकमात्र ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. लसिथ मलिंगा ने सबसे पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था. लसिथ मलिंगा ने 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कमाल किया था. लसिथ मलिंगा ने तब शॉन पोलाक, एंड्रयू हॉल, जैक कालिस और मखाया एंटिनी को एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर आउट किया था.

5 बार हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

लसिथ मलिंगा ने 6 सितंबर 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए थे. लसिथ मलिंगा ने तब कॉलिन मुनरो, हामिश रदरफोर्ड, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और रॉस टेलर को एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर आउट किया था. लसिथ मलिंगा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 बार हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. लसिथ मलिंगा को दुनिया का सबसे खतरनाक यॉर्कर गेंदबाज माना जाता है. लसिथ मलिंगा ने अपनी तेज रफ्तार वाली यॉर्कर गेंदों से वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचाया है. लसिथ मलिंगा ने अपने इंटरनेशनल करियर में 171 विकेट बल्लेबाजों को बोल्ड करते हुए झटके हैं. लसिथ मलिंगा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 546 विकेट हासिल किए हैं.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

TAGS

Lasith Malinga

