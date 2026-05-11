25 चौके, 15 छक्के... वो 141 गेंदें जिन्होंने बदल दिया क्रिकेट का भूगोल, इस 'बाहुबली' ने 264 रन के रिकॉर्ड को किया था ध्वस्त

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Unique Cricket Record: जब रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे, तो पूरी क्रिकेट दुनिया को लगा कि लिस्ट ए (List A) क्रिकेट में यह बल्लेबाजी की उच्चतम सीमा है. यह रिकॉर्ड 'अमर' लग रहा था, लेकिन 21 नवंबर, 2022 की उस सुबह ने सब कुछ बदल दिया. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में तमिलनाडु के एक युवा खिलाड़ी नारायण जगदीशन ने न केवल इस सीमा को छुआ, बल्कि इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.
यह कहानी है जगदीशन की उस अविश्वसनीय 277 रनों की पारी की है. उन्होंने मात्र 141 गेंदों में इतिहास रच दिया था. यह लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस पारी की मदद से तमिलनाडु ने 506/2 का स्कोर बनाया, जिससे वे लिस्ट ए क्रिकेट में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गए.
विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जगदीशन मैदान पर केवल विध्वंस के इरादे से उतरे थे. उन्होंने अपना शतक मात्र 76 गेंदों में पूरा किया, दोहरा शतक 114 गेंदों में जड़ा (जो लिस्ट ए में संयुक्त रूप से सबसे तेज है) और उसके बाद ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी की जो पहले कभी नहीं देखी गई. जब वह 42वें ओवर में आउट हुए, तो उनके आंकड़े किसी वीडियो गेम की तरह लग रहे थे- 277 रन, 141 गेंदें, 25 चौके, 15 छक्के और 196.45 का स्ट्राइक रेट.
जगदीशन की इस पारी को जो बात और भी महान बनाती है, वह है उनकी निरंतरता. यह पारी कोई इत्तेफाक नहीं थी. वह इस मैच में अपने पिछले चार मैचों में चार लगातार शतक लगाकर आए थे. इस 277 रनों की पारी के साथ वे लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में लगातार पांच शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में कुमार संगकारा, अल्लारो पीटरसन और देवदत्त पडिक्कल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम लगातार चार शतक दर्ज थे.
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नारायण जगदीशन: 277 (तमिलनाडु बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2022)
एलिस्टेयर ब्राउन: 268 (सरे बनाम ग्लैमोर्गन, 2002)
रोहित शर्मा: 264 (भारत बनाम श्रीलंका, 2014)
डार्सी शॉर्ट: 257 (वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड, 2018)
शिखर धवन: 248 (इंडिया ए बनाम साउथ अफ्रीका ए, 2013)
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भले ही आलोचक गेंदबाजी के स्तर पर सवाल उठाएं, लेकिन 100 से अधिक मिनटों तक इतनी तीव्रता के साथ बल्लेबाजी करना शारीरिक फिटनेस और मानसिक एकाग्रता का अद्भुत प्रमाण है. जगदीशन के 277 रन एक रिमाइंडर हैं कि आधुनिक क्रिकेट में कोई भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है. यहां तक कि 'हिटमैन' का 264 भी सुरक्षित नहीं. रोहित शर्मा भले ही वनडे के राजा हों, लेकिन उस दिन बेंगलुरु में नारायण जगदीशन 50 ओवर के फॉर्मेट के 'बाहुबली' थे.