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Hindi Newsक्रिकेटडेविड वार्नर-बाबर आजम रह गए पीछे! विराट कोहली ने धर्मशाला में खड़ा किया रिकॉर्ड्स का वो हिमालय, जिस पर चढ़ना नामुमकिन

डेविड वार्नर-बाबर आजम रह गए पीछे! विराट कोहली ने धर्मशाला में खड़ा किया रिकॉर्ड्स का वो हिमालय, जिस पर चढ़ना नामुमकिन

Virat Kohli Record: विराट कोहली के ऐतिहासिक अर्धशतक और वेंकटेश अय्यर की तूफानी पारी की बदौलत आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 223 रनों का विशाल लक्ष्य दिया. कोहली ने इस मैच के दौरान एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 17, 2026, 06:24 PM IST
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विराट कोहली ने एलेक्स हेल्स के रिकॉर्ड की बराबरी.
विराट कोहली ने एलेक्स हेल्स के रिकॉर्ड की बराबरी.

Virat Kohli Record: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. आरसीबी की ओर से वेंकटेश अय्यर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 40 गेंदों पर नाबाद 73 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. विराट कोहली ने 37 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाए. अंत में टिम डेविड ने महज 12 गेंदों पर 28 रनों का योगदान देकर स्कोर 220 के पार पहुंचाया.

इस मैच के दौरान विराट ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है. कोहली अब पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा '50-प्लस' की साझेदारियों (210) में शामिल होने के मामले में इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं. डेविड वॉर्नर 200, बाबर आजम 196 और क्रिस गेल 191 बार टी20 करियर में अर्धशतकीय साझेदारी का हिस्सा रहे हैं.

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नौवीं बार 500 पार

पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी 58 रनों की पारी के दौरान विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में 500 रनों का आंकड़ा पार कर लिया. यह आईपीएल इतिहास में नौवां मौका है जब कोहली ने एक सीजन में 500 या उससे अधिक रन बनाए हैं. यह विराट का एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है. उन्होंने डेविड वार्नर और केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 7-7 बार यह उपलब्धि हासिल की है.

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पंजाब के खिलाफ विराट का दबदबा

विराट कोहली ने किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर कर लिया है. पंजाब किंग्स के खिलाफ अब उनके नाम 1,200 से अधिक रन दर्ज हो गए हैं.  आईपीएल इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (1174 रन) के खिलाफ अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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