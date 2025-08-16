AUS vs SA: 178 रन और 14 छक्के... जूनियर डिविलियर्स का नहीं थम रहा तूफान, तबाही देख निकली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जान

Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिल रहा है. सीरीज तराजू पर है और आखिरी टी20 में बेबी एबी यानि डेवाल्ड ब्रेविस एक बार फिर तूफानी अंदाज में बरस पड़े. घर में की दुनिया की नंबर-1 टीम रहम की भीख मांगती नजर आ रही है.
Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिल रहा है. सीरीज तराजू पर है और आखिरी टी20 में बेबी एबी यानि डेवाल्ड ब्रेविस एक बार फिर तूफानी अंदाज में बरस पड़े. घर में की दुनिया की नंबर-1 टीम रहम की भीख मांगती नजर आ रही है. डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया से अकेले दम पर छीन लिया था, अब इस मैच में भी कंगारू टीम की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.
ऑस्ट्रेलिया के हलक में जान
साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया. अफ्रीकी टीम की शुरुआत पिछले मैच के अंदाज में ही हुई. शुरुआती तीन बल्लेबाज महज 49 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इस लिस्ट में रेयान रिकेल्टन, एडेन मारक्रम, लुहान डि प्रिटोरियस शामिल थे. वहीं, चौथे नंबर पर उतरे डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले मैच की नाबाद पारी को उसी अंदाज में शुरू कर दिया.
178 रन पर गिरा विकेट
डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछला मैच अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया था. उन्होंने पिछले मुकाबले में 12 चौकों और 8 छक्कों के दम पर 125 रन की नाबाद पारी खेली थी. इस मैच में भी आते ही ब्रेविस बरस पड़े और महज 26 गेंद में 53 रन ठोक दिए. इस पारी में उन्होंने 6 छक्के जबकि 1 चौका लगाया. कुल 178 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट गंवाया है. उनकी इस पारी के दम पर अफ्रीकी टीम ने सीरीज में आगे नजर आ रही है.
1-1 की बराबरी पर सीरीज
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. ऑस्ट्रेलिया घर में होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है. पिछले मैच के टॉप रन स्कोरर ब्रेविस इस मैच में भी टीम के संकटमोचक नजर आए. उनकी पारी के दम पर प्रोटियाज टीम 150 का स्कोर पार करने में कामयाब हुई है. अब देखना दिलचस्प होगा कंगारू टीम करो या मरो के मैच में लाज बचाने में कामयाब होती है या नहीं.