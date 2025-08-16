AUS vs SA: 178 रन और 14 छक्के... जूनियर डिविलियर्स का नहीं थम रहा तूफान, तबाही देख निकली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जान
Advertisement
trendingNow12883844
Hindi Newsक्रिकेट

AUS vs SA: 178 रन और 14 छक्के... जूनियर डिविलियर्स का नहीं थम रहा तूफान, तबाही देख निकली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जान

Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिल रहा है. सीरीज तराजू पर है और आखिरी टी20 में बेबी एबी यानि डेवाल्ड ब्रेविस एक बार फिर तूफानी अंदाज में बरस पड़े. घर में की दुनिया की नंबर-1 टीम रहम की भीख मांगती नजर आ रही है. 

 

|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AUS vs SA: 178 रन और 14 छक्के... जूनियर डिविलियर्स का नहीं थम रहा तूफान, तबाही देख निकली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जान

Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिल रहा है. सीरीज तराजू पर है और आखिरी टी20 में बेबी एबी यानि डेवाल्ड ब्रेविस एक बार फिर तूफानी अंदाज में बरस पड़े. घर में की दुनिया की नंबर-1 टीम रहम की भीख मांगती नजर आ रही है. डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया से अकेले दम पर छीन लिया था, अब इस मैच में भी कंगारू टीम की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. 

ऑस्ट्रेलिया के हलक में जान

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया. अफ्रीकी टीम की शुरुआत पिछले मैच के अंदाज में ही हुई. शुरुआती तीन बल्लेबाज महज 49 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इस लिस्ट में रेयान रिकेल्टन, एडेन मारक्रम, लुहान डि प्रिटोरियस शामिल थे. वहीं, चौथे नंबर पर उतरे डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले मैच की नाबाद पारी को उसी अंदाज में शुरू कर दिया.

178 रन पर गिरा विकेट

डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछला मैच अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया था. उन्होंने पिछले मुकाबले में 12 चौकों और 8 छक्कों के दम पर 125 रन की नाबाद पारी खेली थी. इस मैच में भी आते ही ब्रेविस बरस पड़े और महज 26 गेंद में 53 रन ठोक दिए. इस पारी में उन्होंने 6 छक्के जबकि 1 चौका लगाया. कुल 178 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट गंवाया है. उनकी इस पारी के दम पर अफ्रीकी टीम ने सीरीज में आगे नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें.. अभिषेक-रिंकू छोड़ो... Asia Cup 2025 से पहले ये बल्लेबाज मचा रहा हाहाकार, खेले सिर्फ 2 मैच

1-1 की बराबरी पर सीरीज

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. ऑस्ट्रेलिया घर में होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है. पिछले मैच के टॉप रन स्कोरर ब्रेविस इस मैच में भी टीम के संकटमोचक नजर आए. उनकी पारी के दम पर प्रोटियाज टीम 150 का स्कोर पार करने में कामयाब हुई है. अब देखना दिलचस्प होगा कंगारू टीम करो या मरो के मैच में लाज बचाने में कामयाब होती है या नहीं.

 

TAGS

dewald brevisSA vs AUS

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
shashi tharoor news
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
aaj ki taza khabar
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;