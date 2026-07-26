जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उल्टी गिनती शुरू, तीसरे T20I में 294 छक्के लगाने वाले खूंखार बल्लेबाज की होगी एंट्री!

India vs Zimbabwe 3rd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (रविवार) शाम 4:30 बजे (IST) से हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर पहले ही कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना रखी है. भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 7 विकेट और दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 90 रन से जीता है.
भारतीय टीम अगर आज तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच भी जीत लेती है, तो वह जिम्बाब्वे का तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ कर देगी. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया जा सकता है. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह प्रभसिमरन सिंह को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया जा सकता है. प्रभसिमरन सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. प्रभसिमरन सिंह विकेटकीपिंग भी करते हैं.
प्रभसिमरन सिंह के प्लेइंग इलेवन में आते ही भारतीय बैटिंग लाइनअप की ताकत काफी बढ़ जाएगी. पावर-प्ले में कोई भी गेंदबाज प्रभसिमरन सिंह के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहता है. प्रभसिमरन सिंह विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं. प्रभसिमरन सिंह जब क्रीज पर उतरते हैं तो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाज से विरोधी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस करके रख देते हैं. जब भी ये क्रिकेटर बल्लेबाजी करता है तो उसकी बैटिंग से विरोधी गेंदबाज भी थर-थर कांपते हैं. प्रभसिमरन सिंह पटियाला (पंजाब) के रहने वाले हैं.
प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. प्रभसिमरन सिंह ने फर्स्ट क्लास, LIST-A और टी20 क्रिकेट को मिलाकर कुल 294 छक्के उड़ाए हैं. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक 29 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36.34 की औसत से 1599 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 202 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. प्रभसिमरन सिंह ने 58 LIST-A मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 12 अर्धशतक के साथ 2237 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का LIST-A क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 167 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने 129 टी20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 27 अर्धशतकों के साथ 3665 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का टी20 क्रिकेट में बेस्ट स्कोर नाबाद 119 रन है.
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव.
जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदिवनाशे मारुमानी (विकेटकीपर), बेन करन, डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहूरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी.