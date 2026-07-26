Add Zee Business As A Preferred Source
App

जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उल्टी गिनती शुरू, तीसरे T20I में 294 छक्के लगाने वाले खूंखार बल्लेबाज की होगी एंट्री!

India vs Zimbabwe 3rd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (रविवार) शाम 4:30 बजे (IST) से हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जाएगा.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 26, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:21 PM IST
जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उल्टी गिनती शुरू, तीसरे T20I में 294 छक्के लगाने वाले खूंखार बल्लेबाज की होगी एंट्री!

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PoK के अलावा पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं- भारत हर खतरे को कुचल देगा: राजनाथ सिंह
Kargil Vijay Diwas49 min ago
2
Airtel Recharge Plans54 min ago
3
udham singh nagar news1 hr ago
4
Team India1 hr ago
5
amaal malik1 hr ago