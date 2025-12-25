फिट हो गया टीम इंडिया का तारणहार... शतक ठोकने वाले ऋतुराज होंगे बाहर? उलझी स्क्वॉड की गुत्थी

भारत ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज चमके, साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ ने भी वनडे में शतक का खाता खोल लिया था. लेकिन अब टीम इंडिया के खूंखार बल्लेबाज के फिट होने के बाद उनकी जगह पर तलवार लटक चुकी है. श्रेयस अय्यर लंबे समय से इंजरी के चलते क्रिकेट से दूर हो गए थे, लेकिन अब कमबैक की तैयारी कर ली है.

श्रेयस अय्यर का पहला प्रैक्टिस सेशन

श्रेयस अय्यर की इंजरी पर बड़ा अपडेट देखने को मिला है. अय्यर ने चोट के बाद 24 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला बैटिंग सेशन किया और अब यह राइट-हैंडर बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) जा रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर ने बिना किसी परेशानी के लगभग एक घंटे तक बैटिंग की और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी की जमकर तैयारी की.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगी थी चोट

श्रेयस अय्यर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज इंजर्ड हुए थे और पिंडली में इंजरी के चलते ICU में भी रहे. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उन्होंने मिस कर दी. हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 दिसंबर से होने वाली वनडे सीरीज से पहले अय्यर फिट हो सकते हैं, ऐसे में गायकवाड़ की जगह पर तलवार लटक सकती है. अय्यर की वापसी की पुष्टि अभी नहीं हुई है, उनकी टाइमलाइन CoE में ही तय होगी. यदि वह फिट होते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी में उनका कमबैक हो सकता है.

क्या अय्यर पूरी तरह हैं फिट?

BCCI के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें बहुत सारा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिस करना पड़ा. अच्छी बात यह है कि इस समय उन्हें कोई दर्द नहीं है और उन्होंने बुधवार को मुंबई में बिना किसी परेशानी के बैटिंग की. भारत अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा और हालांकि यह अभी भी पक्का नहीं है, लेकिन इस समय विजय हजारे ट्रॉफी के बाद के चरणों में उनकी वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता.'

ये भी पढे़ं.. रेलवे की नौकरी और 95 लाख में IPL की बोली... भारतीय क्रिकेट का नया 'धोनी', 11 साल की डायरी में लिखा करियर का सच

कितने दिन CoE में रहेंगे अय्यर

उन्होंने पहले ही रेगुलर जिम और फिटनेस सेशन शुरू कर दिए थे और चोट के बाद के सभी स्कैन और असेसमेंट में कोई चिंता की बात सामने नहीं आई है. अधिकारी ने आगे बताया, 'वह पहले ही जिम में रेगुलर ट्रेनिंग पर वापस आ गए हैं. इसलिए इस समय कोई रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन सब कुछ CoE के असेसमेंट पर निर्भर करता है. वह वहां चार से छह दिन तक रहेंगे. हर खिलाड़ी की तरह, उन्हें जल्दबाजी में वापस नहीं लाया जाएगा लेकिन उनकी जल्द वापसी के लिए कोशिशें की जाएंगी.'

गायकवाड़ ने ठोका था शतक

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतकीय पारी खेली थी, लेकिन अब अय्यर की वापसी के बाद गायकवाड़ बाहर हो सकते हैं. ऋतुराज ने अभी तक 9 वनडे खेले हैं जिसमें उनके नाम इकलौता शतक है, उन्होंने 1 शतक और एक ही हाफ सेंचुरी की बदौलत 28 रन बनाए हैं. अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका नाम देखने को मिलेगा या नहीं.