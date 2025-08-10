6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6... डेविड वॉर्नर के 6 छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, गुच्छों में छक्के लगाकर विध्वंसक बल्लेबाज बना नंबर-1

SA vs AUS: डेविड वॉर्नर, ऑस्ट्रेलिया का वो दिग्गज बल्लेबाज जिसकी दहशत क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में देखने को मिलती थी. वॉर्नर ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एक रिकॉर्ड जो पिछले 16 साल से कायम था वो ध्वस्त हो चुका है. उनके टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ने वॉर्नर के 6 छक्कों का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. साल 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 मुकाबले में वॉर्नर ने तूफानी पारी खेलकर ये रिकॉर्ड बनाया था.

जड़े थे 6 छक्के

वॉर्नर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2009 में बतौर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 6 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था. वह इस टीम के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने थे. उस दौरान वॉर्नर ने 89 रन की तूफानी पारी खेली थी. पिछले 16 साल तक ये रिकॉर्ड कायम रहा लेकिन अब टिम डेविड ने इसे ध्वस्त कर दिया है. टिम डेविड ने रविवार को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर पहले टी20 मैच में अफ्रीकी बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा डाले.

डेविड ने ठोके 83 रन

अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त दिखा. इसके बाद जिम्मेदारी टिम डेविड ने ली. उन्होंने तलवार की तरह बल्ला घुमाते हुए तूफानी पारी खेल डाली. डेविड ने महज 52 गेंदों पर 83 रन ठोके, जिसमें 8 छक्के जबकि 4 चौके शामिल थे. 8 छक्के जड़ते ही डेविड साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने धमाकेदार अंदाज में वॉर्नर का ताज छीना.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 178 रन

टिम डेविड की तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पर 178 रन टांग दिए. कैमरन ग्रीन ने भी आतिशी अंदाज में 35 रन की पारी खेली. 179 रन के जवाब में अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन टीम के संकटमोचक साबित हुए. उन्होंने सूझ-बूझ भरी पारी खेली. इसके अलावा युवा ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 37 रन ठोके. एक छोर से विकेटों की पतझड़ दिखी तो दूसरी तरफ से रेयान खूंटा गाड़कर खड़े रहे.