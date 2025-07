Video: लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टीम इंडिया में खूंखार गेंदबाज की एंट्री? चेन्नई सुपरकिंग्स को बना चुका है चैंपियन

India vs England Test Match: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में गुरुवार (10 जुलाई) से खेला जाएगा. इस मैच से पहले टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में जमकर पसीना बहाया. भारतीय टीम के नेट सेशन के दौरान एक क्रिकेटर की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा. तेज गेंदबाज दीपक चाहर को अभ्यास करते हुए देखा गया. यह देखकर सभी हैरान रह गए. उन्होंने काफी देर तक नेट्स पर गेंदबाजी की.

टीम इंडिया के साथ क्यों दिखे चाहर?

दो टेस्ट मैचों के बाद सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. तीसरे मैच से पहले चाहर को टीम के साथ अभ्यास में भाग लेते देखा गया. हालांकि, वह अभ्यास गियर में नहीं थे और तेज गेंदबाज 18 सदस्यीय टीम का हिस्सा भी नहीं हैं. बीसीसीआई द्वारा कुछ भी घोषित नहीं किया गया, लेकिन यह संभावना है कि तेज गेंदबाज अपने साथियों को मैच की तैयारी में मदद कर रहे हैं.

Not in the squad, just in the neighbourhood Deepak Chahar was spotted rolling his arm over in the nets at Lord’s pic.twitter.com/YpqFjGzSlh

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 9, 2025