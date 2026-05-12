देश की खातिर तोड़ा संन्यास, World Cup में मचेगी तबाही; खूंखार गेंदबाज की टीम में हुई सरप्राइज एंट्री

Shabnim Ismail Return: 12 जून से महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 होने जा रहा है. इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है. टूर्नामेंट के आगाज से पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेट जगत से एक ऐसी खबर आई है जिसने विपक्षी टीमों की नींद उड़ा दी है. दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सबसे चौंकाने वाला और बड़ा नाम दिग्गज तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल (Shabnim Ismail) का है.

शबनीम ने साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब देश की खातिर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है. 37 साल की उम्र में यह 'खूंखार' गेंदबाज एक बार फिर मैदान पर आग उगलने के लिए तैयार है.

महिला क्रिकेट की सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार इस्माइल अपनी सटीक लाइन-लेंथ और यॉर्कर के लिए जानी जाती हैं. शबनीम इस्माइल के पास 241 अंतरराष्ट्रीय मैचों का विशाल अनुभव है. 113 मैचों में 123 शिकार कर चुकी इस्माइल टी20 इंटरनेशनल में दक्षिण अफ्रीका की सबसे सफल गेंदबाज हैं. संन्यास से उनकी वापसी ने साउथ अफ्रीकी टीम की गेंदबाजी को वो धार दे दी है, जिसकी कमी पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में खल रही थी.

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अधूरे सपने को पूरा करने की जिद

शबनीम इस्माइल ने अपना आखिरी मुकाबला 2023 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के रूप में खेला था।. घरेलू सरजमीं पर खेले गए उस फाइनल में साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. दक्षिण अफ्रीका पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप (2023 और 2024) में रनर-अप रही है. दो बार खिताब के करीब पहुंचकर चूकने का दर्द ही इस्माइल को वापस मैदान पर खींच लाया है, इस बार उनकी नजर 'चैंपियन' की ट्रॉफी पर होगी.

21 जून को टीम इंडिया से होगी भिड़ंत

साउथ अफ्रीका की महिला टीम को अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज 13 जून से करना है. वो सबसे पहले मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी. यह मैच इस्माइल के लिए बदला लेने का सुनहरा मौका होगा. इसके बाद 21 जून को साउथ अफ्रीका का सामना भारतीय महिला टीम से होगा, जो फैंस के लिए एक हाई-वोल्टेज मुकाबला होने वाला है.

वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका की टीम

इंग्लैंड और वेल्स की परिस्थितियों में इस्माइल और मारिजेन केप की जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करने का माद्दा रखती है. टीम की कमान लॉरा वोल्वार्ट के हाथों में होगी. लॉरा वोल्वार्ट को टीम की कमान सौंपी गई है. जो इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं.

महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका की टीम

लॉरा वोल्वार्ट (कप्तान), तैजनिम ब्रिट्स, शबनीम इस्माइल, सिनालो जाफ्टा, मारिजेन केप, सुन लुस, अयोबोंगा खाका, कराबो मेसो, नॉनकुलूलेको लाबा, कायला रेनके, तुमी सेखुखुने, चोल ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, डेन वैन निकर्क और नैडीन डे क्लर्क.

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