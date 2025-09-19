एक वनडे में 10 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं ये 3 गेंदबाज, बल्लेबाजों के लिए हैं आतंक

Unbreakable World Records of ODI Cricket: किसी एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 10 विकेट चटकाना माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास के नाम दर्ज है. चामिंडा वास ने साल 2001 में एक वनडे मैच में 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 24 साल से चामिंडा वास के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. चामिंडा वास ने उस मैच में 19 रन देकर 8 विकेट झटके थे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे 3 गेंदबाज हैं जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट चटका सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 खूंखार गेंदबाजों पर -

1. जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह का सामना दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं करना चाहता है, चाहे वह टेस्ट फॉर्मेट हो या फिर टी20 इंटरनेशनल और वनडे फॉर्मेट हो. जसप्रीत बुमराह इतने खतरनाक गेंदबाज हैं, जो वनडे इंटरनेशनल की एक पारी में 10 विकेट चटकाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. जसप्रीत बुमराह के वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 89 मैचों में 23.55 की घातक गेंदबाजी औसत से 149 विकेट झटके हैं. वनडे इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह दो बार पारी में 5 विकेट चटका चुके हैं. जसप्रीत बुमराह का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर 19 रन देकर 6 विकेट है. तेज तर्रार गेंद, खतरनाक बाउंसर्स और पंजातोड़ यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का सबसे बड़ा गहना है. इस मैच विनर गेंदबाज की मौजूदगी से ही टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाती है. जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई भी गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वनडे इंटरनेशनल की एक पारी में 10 विकेट चटकाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. मोहम्मद शमी के वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 108 मैचों में 24.05 की गेंदबाजी औसत से 206 विकेट झटके हैं. वनडे इंटरनेशनल में मोहम्मद शमी 6 बार पारी में 5 विकेट चटका चुके हैं, जो एक अद्भुत रिकॉर्ड है. मोहम्मद शमी का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर 57 रन देकर 7 विकेट है. भारत का ये खतरनाक गेंदबाज अकेला ही सेना के बराबर है. जब मोहम्मद शमी पिच पर बॉलिंग करने के लिए उतरते हैं तो वह शेर की तरह बल्लेबाजों का शिकार करते हैं. मोहम्मद शमी मानों तबाही का दूसरा नाम हैं. मोहम्मद शमी लगभग हर मैच में अहम मौके पर अपनी टीम को विकेट चटकाकर देते हैं. मोहम्मद शमी दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं.

3. कुलदीप यादव

कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के मैच विनर गेंदबाज हैं. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बार हैट्रिक भी ले चुके हैं. कुलदीप यादव के वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 113 मैचों में 26.44 की गेंदबाजी औसत से 181 विकेट झटके हैं. वनडे इंटरनेशनल में कुलदीप यादव 2 बार पारी में 5 विकेट चटका चुके हैं. कुलदीप यादव का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर 25 रन देकर 6 विकेट है. कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल की एक पारी में 10 विकेट चटकाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी मारक बॉलिंग वैरिएशन्स के कारण टीम इंडिया के लिए मैच विनर साबित होते रहे हैं.